Šta neće moći preko njega: UIO otkrila kada se otvara stari prelaz u Gradišci

Uprava za indirektno oporezivanje BiH potvrdila je da će stari granični prelaz u Gradišci biti otvoren za saobraćaj u petak, 30. oktobra u 8 sati ujutru.

Iz UIO ističu da će na ovom graničnom prelazu biti dozvoljen međunarodni promet putnika, i to putničkih motornih vozila, autobusa i praznih teretnih motornih vozila.

Posebno napominju da na ovom graničnom prelazu neće biti dozvoljen promet komercijalnih roba.

"Pozivamo građane, prevoznike i sve druge učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene informacije i poštuju propisani režim saobraćaja na ovom graničnom prelazu", naveli su iz UIO.

U funkciji dva prelaza

Otvaranjem ovog graničnog prelaza, od sutra će u funkciji biti dva granična prelaza na području Gradiške – Gradiška – Stara Gradiška i Gradiška Novi most – Gornji Varoš.

"Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će se stavljanjem u funkciju oba granična prelaza rasteretiti saobraćaj i smanjiti gužve na sjeveru Bosne i Hercegovine, te olakšati odvijanje međunarodnog putničkog saobraćaja", poručili su iz UIO.

Podsjećamo, stari granični prelaz zatvoren je 19. maja 2026. godine nakon oštećenja mostovske konstrukcije, odnosno urušavanja dijela zaštitne ograde na starom mostu preko rijeke Save.

Zbog toga je saobraćaj preusmjeren na novi granični prelaz Gradiška – Novi most – Gornji Varoš. U međuvremenu su izvedeni radovi na sanaciji prilazne infrastrukture, asfaltirani su nadvožnjak, parking i pristupni putevi, a ispitana je i nosivost mosta.