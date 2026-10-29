Zima stiže ranije nego što se očekivalo? Spremite se za snijeg

Kraj oktobra i početak novembra donose osjetno hladnije vrijeme, povremene padavine i sve nižu snježnu granicu, a prema prognozi meteorologa kojeg prati region, početkom narednog mjeseca nije isključena ni pojava snijega u pojedinim nizijskim predjelima.

Narednih dana očekuje se postepeno zahlađenje, uz kratkotrajnu stabilizaciju vremena u srijedu. Kiša bi se u nižim predjelima mogla javljati u četvrtak, petak i subotu, dok bi se snježna granica spuštala sa oko 1.300 na približno 900 metara nadmorske visine.

Duvaće umjeren, povremeno i jak sjeverozapadni vjetar, dok se duž Jadrana očekuje bura. Jutarnje temperature kretaće se od minus dva do šest stepeni Celzijusa. Dnevne temperature u srijedu bi mogle dostizati od osam do 15 stepeni, a narednih dana uglavnom od sedam do 12 stepeni.

Od nedjelje bi, usljed razvoja ciklona nad Jonskim morem, moglo doći do novog pogoršanja vremena i dodatnog zahlađenja. Prema ovoj prognozi, istočni dijelovi regiona mogli bi dobiti konkretnije padavine, a snježna granica spustiti se na oko 800 metara nadmorske visine.

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Planinske oblasti iznad 1.000 metara mogle bi dobiti prvi značajniji snježni pokrivač ove jeseni. Oko 3. novembra dnevne temperature mogle bi se kretati između četiri i 10 stepeni Celzijusa.

Od 5. do 7. novembra preovladavalo bi uglavnom suvo, ali hladno vrijeme, uz mogućnost slabog jutarnjeg mraza. Nakon toga moguće je novo zahlađenje, a meteorolog ne isključuje ni snijeg na nadmorskim visinama ispod 700 metara. Oko 11. novembra dnevni maksimumi mogli bi iznositi svega jedan do pet stepeni Celzijusa.

Nakon hladnog početka novembra slijedi preokret?

Iako bi prvi dio novembra mogao imati obilježja rane zime, druga polovina mjeseca mogla bi donijeti znatno toplije vrijeme.

Prema dugoročnom scenariju, zapadna strujanja, koja će početkom mjeseca biti neuobičajeno slaba, kasnije bi mogla ojačati. To bi omogućilo snažniji uticaj Atlantika i povratak tipičnijih jesenjih vremenskih prilika, uz dominantne zapadne vjetrove.

Ipak, riječ je o dugoročnim izgledima vremena koji su podložni promjenama, pa će pouzdanija slika vremenskih prilika početkom novembra zavisiti od narednih prognoza, prenosi Radiosarajevo.