Ostao bez golfa i bez para: Nasjeo na prevaru, a sad se desio veliki obrt

Opštinski sud u hrvatskom Bjelovaru osudio je 29-godišnjaka na godinu dana zatvora uslovno zbog prevare pri prodaji automobila "folksvagen golf", uz nalog da oštećenom kupcu u roku od šest mjeseci vrati 19.700 evra sa zateznim kamatama.

Osuđeni neće ići na izdržavanje kazne ukoliko u roku od tri godine ne počini novo krivično djelo.

Do prevare je došlo u septembru 2023. godine kada je prodavac ugovorio prodaju "golfa" za 18.800 evra, iako vozilo uopšte nije bilo u njegovom vlasništvu, već je pripadalo lizing kući iz Zagreba. Kupca je ubijedio da novac uplati unaprijed kako bi tim sredstvima u cjelosti zatvorio preostali dug prema lizingu, nakon čega bi se formalno izvršio prenos vlasništva.

Kupac je u dobroj vjeri najprije uplatio 11.000 evra preko računa, zatim predao 2.800 evra u gotovini, da bi dva dana kasnije uplatio još 5.000 evra. Na kraju je dodao još 900 evra, navodno namijenjenih troškovima registracije, čime je ukupan iznos dostigao 19.700 evra.

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Međutim, prodavac novac nikada nije proslijedio lizing kući niti je prenio vlasništvo. Epilog je uslijedio u februaru 2024. godine kada je lizing kuća došla i oduzela automobil zbog neizmirenih rata, ostavivši kupca i bez vozila i bez novca.

Optuženi je na sudu priznao krivicu. Pored uslovne zatvorske kazne, naloženo mu je da vrati kompletan iznos sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od februara 2024. godine. Sud je ujedno prihvatio imovinskopravni zahtjev oštećenog, pa prevareni kupac neće morati da vodi novu i dugotrajnu parnicu da bi naplatio svoj novac, prenosi Telegraf.rs.