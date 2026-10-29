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Od novih kamera neće vas spasiti ni usporavanje: Slovenci uveli kazne od 1.200 evra

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29.10.2026 09:15

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Од нових камера неће вас спасити ни успоравање: Словенци увели казне од 1.200 евра

Vozače na slovenačkim auto-putevima očekuje važna promjena. Na nekoliko dionica postavljen je novi sistem kamera, a one neće mjeriti trenutnu brzinu, već prosječnu brzinu kretanja.

To znači da uobičajena praksa usporavanja neposredno prije kamere, a zatim ponovnog ubrzavanja nakon nje, više neće biti efikasna za izbjegavanje kazni, prenosi "Putni kofer".

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Za razliku od klasičnih kamera za kontrolu brzine, novi sistem ne bilježi brzinu u jednoj tački. Umjesto toga, kamere na početku nadzirane dionice bilježe vrijeme ulaska vozila, dok drugi set kamera na kraju dionice bilježi vrijeme izlaska.

Sistem zatim izračunava prosječnu brzinu na osnovu pređenog puta i proteklog vremena.

Primjer

Na primjer, ako vozilo pređe dionicu od deset kilometara za četiri minuta, njegova prosječna brzina iznosi 150 km/h. Ako je na toj dionici ograničenje brzine 130 km/h, vozač je prekršio propise bez obzira na to kojom se brzinom kretao u trenutku prolaska pored samih kamera. Cilj je podstaći ujednačeniju i bezbjedniju vožnju.

Prema podacima Slovenačkog instituta za metrologiju, sistem za mjerenje brzine na određenim dionicama puta postavljen je na četiri lokacije, prenosi "Mondo".

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To su sljedeće dionice: auto-put A1 između Logateca i Vrhnike (u smjeru ka Ljubljani), auto-put A2 između Ljubljana Broda i Vodica (u smjeru ka Kranju), auto-put A2 između Grosuplja i Ivančne Gorice (u smjeru ka Novom Mestu) i auto-put A1 između Podmilja i Ločice (u smjeru ka Mariboru, u zoni tunela Trojane).

Novčane kazne za prekoračenje brzine na slovenačkim auto-putevima kreću se od 40 do 1.200 evra, u zavisnosti od težine prekršaja.

Prema slovenačkim propisima, kazna za prekoračenje ograničenja brzine do 10 km/h iznosi 40 evra. Za prekoračenje od 10 do 30 km/h kazna je 80 evra, dok se za prekoračenje od 30 do 40 km/h iznos kazne povećava na 160 evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Slovenija

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