Logo

Kraj za omiljeni napitak mladih: Hrvatska uvodi strogu zabranu za djecu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 09:06

Komentari:

0
Крај за омиљени напитак младих: Хрватска уводи строгу забрану за дјецу
Foto: Pexels/Sanket Sawale

Ministarstvo zdravlja Hrvatske pokrenulo je proceduru za donošenje Zakona o ograničavanju upotrebe energetskih pića i sličnih proizvoda za osobe mlađe od 18 godina.

Ovaj propis čini jedinstven paket mjera sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je u drugom saborskom čitanju i zabranjuje posluživanje ovih napitaka maloljetnicima u ugostiteljskim objektima, dok im prodaja u trgovinama nije dozvoljena od juna ove godine.

Ministarka zdravlja Irena Hrstić istakla je da energetska pića nisu bezazlena i da njihovi efekti mogu biti znatno izraženiji kod djece u razvoju. Kako je navela, prijedlog zakona ide dalje od pukih upozorenja na ambalaži i pretvara načela prevencije u konkretne obaveze, utvrđujući odgovornost svih koji plasiraju ove proizvode na tržište, u cilju zaštite djece i podrške roditeljima.

Избори у Србији

Srbija

Ko bi mogao biti novi premijer Srbije: Rojters spominje četiri imena

Visok sadržaj kofeina, drugih stimulansa i šećera negativno utiče na kardiovaskularni i nervni sistem, kao i na psihičko zdravlje djece. Uprkos postojećim obaveznim upozorenjima da se ova pića ne preporučuju djeci, trudnicama i dojiljama, podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ukazuju na veliku zastupljenost među učenicima, pri čemu pojedinci popiju 750 mililitara ili više u jednoj prilici.

Kriterijumi i obuhvat zabrane

Nacrtom je definisano da se energetskim pićem smatra svaki napitak sa više od 150 miligrama kofeina po litru, bez obzira na izvor, dok su iz ove kategorije izuzeti kafa, čaj i proizvodi od kakaoa. Zabrana kupovine za maloljetnike obuhvatiće i sve srodne proizvode koji po sastavu ili fiziološkom djejstvu odgovaraju energetskim pićima, nezavisno od oblika u kom se prodaju ili koriste.

Zabrana oglašavanja i uloga HZJZ-a

Mjera se ne odnosi samo na prodajna mjesta:

Oglašavanje usmjereno prema maloljetnoj publici biće zabranjeno.

U školama i dječijim ustanovama potpuno se zabranjuje svako reklamiranje i isticanje ovih proizvoda.

Obrazovno-vaspitne ustanove imaće zadatak da u preventivnim programima promovišu informacije o njihovoj štetnosti i prate uticaj na zdravlje.

Ključnu stručnu ulogu preuzima HZJZ, koji će formirati registar obavezan za sve distributere i proizvođače, procjenjivati nivo zdravstvenog rizika za maloljetnike i definisati šta se smatra srodnim proizvodom. Na osnovu tih procjena, Zavod će moći da izdaje naredbe o privremenoj zabrani radi brze reakcije na nove rizike.

Obrazac zakonodavnih aktivnosti prosjeđen je Kancelariji za zakonodavstvo Vlade kako bi ušao na spisak akata van plana za 2026. godinu. Sljedeći koraci su javna rasprava putem e-Savjetovanja, objava samog Nacrta prijedloga zakona, dok je upućivanje u proceduru Vlade predviđeno do kraja ove godine, prenosi Dnevno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zabrana energetskih pića

Zabrana za maloljetnike

Hrvatska

zabrana

Komentari (0)

Pročitajte više

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) постиже кош полагањем у првом полувремену утакмице НБА лиге против Њу Орлеанс Пеликанса, одигране у Њу Орлеансу у сриједу, 28. октобра 2026. године.

Košarka

Istorijski podvig: Evo kako je Jokić obilježio godišnjicu svog debija

4 h

0
Парламентарни избори у Србији

Srbija

Ko bi mogao biti novi premijer Srbije: Rojters spominje četiri imena

4 h

6
Аутомобил

Auto-moto

Od nedjelje promjena za vozače u BiH

5 h

0
беба и мајка руке

Društvo

Srpska bogatija za 17 beba

5 h

0

Više iz rubrike

Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.

Region

Državljanin BiH poginuo na gradilištu u Hrvatskoj

22 h

0
полиција Хрватска

Region

Dobili ste kaznu iz Hrvatske nakon dvije godine: Kada je morate platiti?

1 d

0
Школске клупе у учионици.

Region

Alarmantne brojke u Hrvatskoj: Za 13 godina 64.000 učenika manje

1 d

0
Мачка, такође звана и домаћа мачка или кућна мачка, мали је месождер, врста сисара из рода Felis. Верује се да је њен предак била афричка дивља мачка.

Region

Potegao pušku i ubio mačku komšinice

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Šta je isplativije - stan ili kuća? Za cijenu od 40 kvadrata možete dobiti kuću

13

18

Više banjalučkih ulica trenutno bez grijanja

13

13

Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

13

09

Zima stiže ranije nego što se očekivalo? Spremite se za snijeg

12

58

Trebinje za 50 odsto povećava takse za kladionice

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima