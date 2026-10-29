Kraj za omiljeni napitak mladih: Hrvatska uvodi strogu zabranu za djecu

Ministarstvo zdravlja Hrvatske pokrenulo je proceduru za donošenje Zakona o ograničavanju upotrebe energetskih pića i sličnih proizvoda za osobe mlađe od 18 godina.

Ovaj propis čini jedinstven paket mjera sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je u drugom saborskom čitanju i zabranjuje posluživanje ovih napitaka maloljetnicima u ugostiteljskim objektima, dok im prodaja u trgovinama nije dozvoljena od juna ove godine.

Ministarka zdravlja Irena Hrstić istakla je da energetska pića nisu bezazlena i da njihovi efekti mogu biti znatno izraženiji kod djece u razvoju. Kako je navela, prijedlog zakona ide dalje od pukih upozorenja na ambalaži i pretvara načela prevencije u konkretne obaveze, utvrđujući odgovornost svih koji plasiraju ove proizvode na tržište, u cilju zaštite djece i podrške roditeljima.

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Visok sadržaj kofeina, drugih stimulansa i šećera negativno utiče na kardiovaskularni i nervni sistem, kao i na psihičko zdravlje djece. Uprkos postojećim obaveznim upozorenjima da se ova pića ne preporučuju djeci, trudnicama i dojiljama, podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ukazuju na veliku zastupljenost među učenicima, pri čemu pojedinci popiju 750 mililitara ili više u jednoj prilici.

Kriterijumi i obuhvat zabrane

Nacrtom je definisano da se energetskim pićem smatra svaki napitak sa više od 150 miligrama kofeina po litru, bez obzira na izvor, dok su iz ove kategorije izuzeti kafa, čaj i proizvodi od kakaoa. Zabrana kupovine za maloljetnike obuhvatiće i sve srodne proizvode koji po sastavu ili fiziološkom djejstvu odgovaraju energetskim pićima, nezavisno od oblika u kom se prodaju ili koriste.

Zabrana oglašavanja i uloga HZJZ-a

Mjera se ne odnosi samo na prodajna mjesta:

Oglašavanje usmjereno prema maloljetnoj publici biće zabranjeno.

U školama i dječijim ustanovama potpuno se zabranjuje svako reklamiranje i isticanje ovih proizvoda.

Obrazovno-vaspitne ustanove imaće zadatak da u preventivnim programima promovišu informacije o njihovoj štetnosti i prate uticaj na zdravlje.

Ključnu stručnu ulogu preuzima HZJZ, koji će formirati registar obavezan za sve distributere i proizvođače, procjenjivati nivo zdravstvenog rizika za maloljetnike i definisati šta se smatra srodnim proizvodom. Na osnovu tih procjena, Zavod će moći da izdaje naredbe o privremenoj zabrani radi brze reakcije na nove rizike.

Obrazac zakonodavnih aktivnosti prosjeđen je Kancelariji za zakonodavstvo Vlade kako bi ušao na spisak akata van plana za 2026. godinu. Sljedeći koraci su javna rasprava putem e-Savjetovanja, objava samog Nacrta prijedloga zakona, dok je upućivanje u proceduru Vlade predviđeno do kraja ove godine, prenosi Dnevno.