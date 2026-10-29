Istorijski podvig: Evo kako je Jokić obilježio godišnjicu svog debija

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Foto: AP Photo/Ella Hall/Tanjug

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je 200. tripl-dabl u karijeri u regularnom dijelu sezone u pobjedi "Denvera" nad "Nju Orleansom"

Jokićev "Denver" noćas je pobijedio s rezultatom 104:91 u meču NBA lige. Srpski košarkaš meč je završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija. Srpskom centru nedostaje još 10 tripl-dablova da pretekne nekadašnjeg saigrača Rasela Vestbruka i postane rekorder NBA lige u ovoj kategoriji. Osim Jokića, istakli su se i njegovi saigrači Džamal Marej sa 23 poena, kao i Aron Gordon, koji je dodao 15 poena i ostvario 11 skokova. On the 11th anniversary of his NBA debut... Nikola Jokić (21p, 13r, 10a) becomes the SECOND PLAYER EVER to reach 200 triple-doubles 🤯 Joker: 200 Russ: 209 https://t.co/IkzIfftSM0 — NBA (@NBA) October 29, 2026

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