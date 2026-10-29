Istorijski podvig: Evo kako je Jokić obilježio godišnjicu svog debija

Autor:ATV redakcija
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Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je 200. tripl-dabl u karijeri u regularnom dijelu sezone u pobjedi "Denvera" nad "Nju Orleansom"
Jokićev "Denver" noćas je pobijedio s rezultatom 104:91 u meču NBA lige.
Srpski košarkaš meč je završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija.
Srpskom centru nedostaje još 10 tripl-dablova da pretekne nekadašnjeg saigrača Rasela Vestbruka i postane rekorder NBA lige u ovoj kategoriji.
Osim Jokića, istakli su se i njegovi saigrači Džamal Marej sa 23 poena, kao i Aron Gordon, koji je dodao 15 poena i ostvario 11 skokova.
On the 11th anniversary of his NBA debut...
Nikola Jokić (21p, 13r, 10a) becomes the SECOND PLAYER EVER to reach 200 triple-doubles 🤯
Joker: 200
Russ: 209 https://t.co/IkzIfftSM0— NBA (@NBA) October 29, 2026
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