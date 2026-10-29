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Istorijski podvig: Evo kako je Jokić obilježio godišnjicu svog debija

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29.10.2026 08:59

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Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) постиже кош полагањем у првом полувремену утакмице НБА лиге против Њу Орлеанс Пеликанса, одигране у Њу Орлеансу у сриједу, 28. октобра 2026. године.
Foto: AP Photo/Ella Hall/Tanjug

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je 200. tripl-dabl u karijeri u regularnom dijelu sezone u pobjedi "Denvera" nad "Nju Orleansom"

Jokićev "Denver" noćas je pobijedio s rezultatom 104:91 u meču NBA lige.

Srpski košarkaš meč je završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija.

Srpskom centru nedostaje još 10 tripl-dablova da pretekne nekadašnjeg saigrača Rasela Vestbruka i postane rekorder NBA lige u ovoj kategoriji.

Osim Jokića, istakli su se i njegovi saigrači Džamal Marej sa 23 poena, kao i Aron Gordon, koji je dodao 15 poena i ostvario 11 skokova.

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Tagovi :

Nikola Jokić

NBA

košarka

košarkaš

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