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Na globalnom planu: Od ruskog dizela do izbornih preokreta

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Izvor:

ATV

29.10.2026 09:48
На глобалном плану: Од руског дизела до изборних преокрета
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” donosimo pregled gorućih svjetskih tema.

Govorimo o ruskom dizelu na putu ka Sjedinjenim Američkim Državama i ispitujemo može li naftni put postati i put ka pomirenju.

O aktuelnim svjetskim pitanjima razgovaramo sa režiserom Borisom Malagurskim, a analiziramo i političke promjene u Izraelu i Brazilu.

Šta donose novi izborni rezultati u Izraelu i kakve posljedice imaju po političku scenu te zemlje? U Brazilu je došlo do promjene vlasti, a dosadašnji predsjednik je, nakon izbornog poraza, napustio zemlju.

Donosimo i priču o ajkuli Bugangi, koja je, uprkos pokušajima južnokorejskih vlasti, izbjegla još jedan pokušaj povratka na otvoreno more.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Na globalnom planu

Ines Đanković

Boris Malagurski

Rusija

SAD

Izrael

Brazil

Izbori 2026

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