Govorimo o ruskom dizelu na putu ka Sjedinjenim Američkim Državama i ispitujemo može li naftni put postati i put ka pomirenju.

O aktuelnim svjetskim pitanjima razgovaramo sa režiserom Borisom Malagurskim, a analiziramo i političke promjene u Izraelu i Brazilu.

Šta donose novi izborni rezultati u Izraelu i kakve posljedice imaju po političku scenu te zemlje? U Brazilu je došlo do promjene vlasti, a dosadašnji predsjednik je, nakon izbornog poraza, napustio zemlju.

Donosimo i priču o ajkuli Bugangi, koja je, uprkos pokušajima južnokorejskih vlasti, izbjegla još jedan pokušaj povratka na otvoreno more.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana i paralela.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.