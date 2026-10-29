"Bezbjednost saobraćaja jedan od društvenih prioriteta"

U sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci održava se 15. Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici".

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović istakao je da institucije i društvene instance trebaju da učine sve što je u njihovoj moći s ciljem podizanja bezbjednosti saobraćaja i smanjenja broja poginulih i povrijeđenih na putevima.

"Bezbjednost saobraćaja je jedan od društvenih prioriteta, posebno ukazujući na značaj edukacije djece - od predškolskog uzrasta, preko školskog perioda, do vremena za polaganje vozačkih ispita. Mora da postoji efikasna saradnja svih faktora u smislu podizanja nivoa bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj", izjavio je Stevanović.

Dodaje da je u svemu tome bitan činilac Ministarstvo unutrašnjih poslova, čiji pripadnici kontrolišu učesnike u saobraćaju.

"Rezultati na planu podizanja bezbjednosti saobraćaja iz ove godine u odnosu na prošlu ohrabruju. Međutim, to nam ne daje za pravo da se opustimo, već bi trebalo da nas natjera da donosimo odgovarajuće kriterijume i pravimo bolju atmosferu kako bi rezultati u vezi sa podizanjem bezbjednosti saobraćaja bili sve bolji", rekao je Stevanović.

Na 15. Međunarodnoj konferenciji "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" biće predstavljeni naučni i stručni radovi autora iz Republike Srpske i inostranstva.

U okviru konferencije biće organizovane i panel-diskusije, radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave, te prikazani primjeri dobre prakse.

Konferenciji, koja se održava u sjedištu Vlade Republike Srpske, prisustvuju predstavnici agencija za bezbjednost saobraćaja iz okruženja, brojni stručnjaci iz Srpske i inostranstva, te predstavnici jedinica lokalne samouprave.