Masovna makljaža u Trebinju, ima povrijeđenih

Navedeni su uhapšeni nakon prijave da je na području Trebinja došlo do fizičkog obračuna pet lica, prilikom čega su četiri osobe zadobile tjelesne povrede.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je naložilo da se preduzmu sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela.

Prema nalogu Tužilaštva, dokumentuju se krivična djela "Tjelesna povreda" i "Ugrožavanje sigurnosti" protiv lica inicijala R.J., zatim "Tjelesna povreda" i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" protiv lica inicijala N.K., kao i krivično djelo "Tjelesna povreda" protiv lica inicijala Z.P., S.R. i G.R.