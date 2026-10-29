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Masovna makljaža u Trebinju, ima povrijeđenih

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29.10.2026 10:37

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Foto: Pexel/ Kindel Media

Trebinjska policija lišila je slobode lica inicijala R.J., N.K., Z.P., G.R. i S.R. zbog počinjenih više krivičnih djela.

Navedeni su uhapšeni nakon prijave da je na području Trebinja došlo do fizičkog obračuna pet lica, prilikom čega su četiri osobe zadobile tjelesne povrede.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je naložilo da se preduzmu sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela.

Prema nalogu Tužilaštva, dokumentuju se krivična djela "Tjelesna povreda" i "Ugrožavanje sigurnosti" protiv lica inicijala R.J., zatim "Tjelesna povreda" i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" protiv lica inicijala N.K., kao i krivično djelo "Tjelesna povreda" protiv lica inicijala Z.P., S.R. i G.R.

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Trebinje

PU Trebinje

Tuča

OJT Trebinje

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