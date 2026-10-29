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Počinje s radom stari granični prelaz u Gradišci

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29.10.2026 09:51

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Foto: AMSRS

Stari granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška biće ponovo otvoren za saobraćaj danas, 29. oktobra, u 14 sati, prema informacijama kojima raspolaže BIHAMK.

Ponovno otvaranje trebalo bi doprinijeti rasterećenju saobraćaja i olakšati prelazak granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno zbog pojačanog saobraćaja koji se očekuje od petka, uoči praznika Svih svetih.

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Iz BIHAMK-a su pozvali vozače da prate izvještaje o stanju na putevima i koriste kamere dostupne na njihovoj zvaničnoj veb stranici kako bi lakše planirali putovanja, prenosi "Radiosarajevo".

Podsjetimo, stari granični prelaz zatvoren je 19. maja 2026. godine nakon oštećenja mostovske konstrukcije, odnosno urušavanja dijela zaštitne ograde na starom mostu preko rijeke Save.

Zbog toga je saobraćaj preusmjeren na novi granični prelaz Gradiška – Novi most – Gornji Varoš. U međuvremenu su izvedeni radovi na sanaciji prilazne infrastrukture, asfaltirani su nadvožnjak, parking i pristupni putevi, a ispitana je i nosivost mosta.

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Prema ranijim informacijama, preko starog prelaza moći će saobraćati putnička vozila, autobusi i teretna vozila nosivosti do 20 tona, odnosno prazni kamioni.

Ponovno otvaranje trebalo bi olakšati prelazak granice i smanjiti pritisak na novi granični prelaz, naročito u danima pojačanog saobraćaja.

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Tagovi :

Gradiška

Granični prelaz Gradiška

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