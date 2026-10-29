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Austrija zatražila da im se dostavi hrvatski model boravka vozača iz BiH u EU

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29.10.2026 10:52

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Камионџије из БиХ
Foto: ATV

Vlada Austrije zatražila je od BiH da im dostavi model po kojem je Hrvatska riješila pitanje boravka profesionalnih vozača iz BiH u EU, izjavio je potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković.

On je rekao da se austrijska Vlada pozivala na pravila EU po ovom pitanju, kao i da ne žele odstupati od toga, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore.

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"Nakon što smo na sastanku iznijeli argumente koji se odnose na privredne segmente, te transparentnost broja i licenci naših vozača, na osnovu koje austrijske vlasti mogu kontrolisati njihov ulazak i izlazak, zatraženo je da im dostavimo hrvatski model", rekao je Vuković.

Vuković i direktor Sektora za transport i komunikacije Komore Zijad Sinanović razmijenili su sa predstavnicima Privredne komore Austrije informacije i mišljenja o pitanju ograničenog boravka profesionalnih vozača iz BiH na teritoriji EU, njihovoj ulozi i značaju za očuvanje robne razmjene i funkcionisanju lanaca isporuke robe i repromaterijala, kao i rješenjima koja su neophodna i brzo ostvariva, prenosi "Srna".

Predstavnici Komore istakli su da je neophodno djelovati u nekoliko pravaca, te obezbijediti prelazna rješenja, bilo kroz uspostavljanje modela obračuna boravka na EU teritoriji u časovima, bilo kroz primjenu rješenja koje je već primijenila Hrvatska (D viza za vozače u trajanju do 365 dana).

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Oni se naglasili da je potrebno donijeti bilo koje drugo prelazno rješenje koje će omogućiti neometanu robnu razmjenu BiH i Austrije, do trajnog rješavanja ovog pitanja na nivou EU, u čemu su zatražili i podršku Privredne komore Austrije.

Predstavnici austrijske komore Barbara Šenah i Liza Rilaskiati pokazale su zainteresovanost i za model brojanja časova boravka vozača iz BiH na EU teritoriji.

Komora će nastaviti provoditi kontinuirane aktivnosti usmjerene na pronalaženje održivog rješenja za profesionalne vozače koji obavljaju međunarodni prevoz robe na EU teritoriji, naglašeno je u saopštenju.

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