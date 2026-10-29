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"Evropa sama siječe granu na kojoj sjedi"

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29.10.2026 09:46

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"Европа сама сијече грану на којој сједи"
Foto: Pexel/Anthony Beck

Evropa sama siječe granu na kojoj sjedi odričući se jeftinog ruskog gasa, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov za "Izvestija".

Kako je istakao, evropska privreda stagnira, dok su njena konkurentnost i prosperitet u velikoj meri bili obezbeđeni isporukama ruskih energenata, prenosi rt.rs.

"Njemački građani, recimo, nisu baš navikli da izlaze iz zone komfora, a sada su primorani da to čine", napomenuo je Peskov.

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On je naglasio da se odricanje Evropske unije od ruskog gasa ne može nazvati dalekovidom odlukom, dodavši da riječ "nikada" ne bi trebalo da postoji u međudržavnim odnosima.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Evropa

Rusija

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