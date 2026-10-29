Logo

Sjeverna Koreja ispalila desetak balističkih projektila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 07:43

Komentari:

0
Сјеверна Кореја
Foto: Tanjug/KCNA/KNS via AP

Sjeverna Koreja ispalila je u četvrtak, 29. oktobra, desetak balističkih projektila kratkog dometa prema moru uz svoju istočnu obalu, saopštio je Ujedinjeni stožer južnokorejskih oružanih snaga.

Projektili su lansirani s područja u blizini Vonsana na istočnoj obali Sjeverne Koreje, navodi se u saopštenju Ujedinjenog štaba.

Свиња, прасе

Ekonomija

Hoće li skočiti cijena tovljenika pred svinjokolj?

Južnokorejska vojska pojačala je kontrole i održava stanje pripravnosti za slučaj novih lansiranja, uz blisku razmjenu informacija sa Sjedinjenim Državama i Japanom, dodaje se u saopštenju.

Japansko ministarstvo odbrane saopštilo je, kako prenosi novinska agencija Jonhap, da je Sjeverna Koreja lansirala objekt koji bi mogao biti balistički projektil te da je on pao izvan japanskog isključivog ekonomskog pojasa.

Japanska obalna straža takođe je ranije navela da bi lansirani projektil mogao biti balistički projektil te da je već pao u more.

вук животиња

Svijet

Vuk napao dijete u parku, oglasila se policija

Sjeverna Koreja posljednji je put ispalila balističke projektile 12. oktobra, u vrijeme povišenih napetosti na međukorejskoj granici nakon eksplozije mine u kojoj su prošlog mjeseca ranjeni južnokorejski vojnici.

Pjongjang je ove godine proveo raketna testiranja u više od deset navrata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sjeverna Koreja

rakete

Komentari (0)

Više iz rubrike

Профил сивог вука у крупном плану. Вук гледа преко рамена са интензивним жутим очима, на мутној браон позадини.

Svijet

Vuk napao dijete u parku, oglasila se policija

1 h

0
Службе за хитне интервенције раде на мјесту судара два воза у Урди, у Шпанији, у сриједу, 28. октобра 2026. године.

Svijet

Saslušan radnik koji je regulisao saobraćaj u trenutku katastrofalnog sudara

1 h

0
Руси открили када крећу преговори о Украјини

Svijet

Rusi otkrili kada kreću pregovori o Ukrajini

10 h

0
zlostavljanje djece

Svijet

Monstruozno! Djevojčica (10) se požalila na bol u stomaku, ispostavilo se da je trudna

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

00

Istorijski podvig: Evo kako je Jokić obilježio godišnjicu svog debija

08

37

Ko bi mogao biti novi premijer Srbije: Rojters spominje četiri imena

08

17

Od nedjelje promjena za vozače u BiH

08

16

Srpska bogatija za 17 beba

08

06

Željko Mitrović: Oni koji dolaze, ako Bog da, nastaviće čuvati stvoreno

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima