Sjeverna Koreja ispalila desetak balističkih projektila

Sjeverna Koreja ispalila je u četvrtak, 29. oktobra, desetak balističkih projektila kratkog dometa prema moru uz svoju istočnu obalu, saopštio je Ujedinjeni stožer južnokorejskih oružanih snaga.

Projektili su lansirani s područja u blizini Vonsana na istočnoj obali Sjeverne Koreje, navodi se u saopštenju Ujedinjenog štaba.

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Južnokorejska vojska pojačala je kontrole i održava stanje pripravnosti za slučaj novih lansiranja, uz blisku razmjenu informacija sa Sjedinjenim Državama i Japanom, dodaje se u saopštenju.

Japansko ministarstvo odbrane saopštilo je, kako prenosi novinska agencija Jonhap, da je Sjeverna Koreja lansirala objekt koji bi mogao biti balistički projektil te da je on pao izvan japanskog isključivog ekonomskog pojasa.

Japanska obalna straža takođe je ranije navela da bi lansirani projektil mogao biti balistički projektil te da je već pao u more.

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Sjeverna Koreja posljednji je put ispalila balističke projektile 12. oktobra, u vrijeme povišenih napetosti na međukorejskoj granici nakon eksplozije mine u kojoj su prošlog mjeseca ranjeni južnokorejski vojnici.

Pjongjang je ove godine proveo raketna testiranja u više od deset navrata.