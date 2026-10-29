Saslušanje je obavljeno u okviru istrage koju vodi Komisija za istragu željezničkih nesreća (CIAF), a pripadnici Civilne garde pomažu stručnjacima komisije u utvrđivanju uzroka nesreće, prenosi RTVE.

Glavni tužilac Kastilje-La Manče Emilio Manuel Fernandes Garsija i dežurna tužiteljka iz Orgasa izašli su na mjesto nesreće, gde učestvuju u radu sudske komisije koja koordinira postupak.

Dežurna tužiteljka zatražila je sprovođenje više istražnih radnji, koje je odobrila sudija zadužena za slučaj, kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Ministar saobraćaja i održive mobilnosti Oskar Puente ocijenio je kao "neobjašnjivu" odluku kontrolnog centra Adifa na stanici Atoča da odobri nastavak vožnje vozu AVE, iako je sistem prikazivao crveno upozorenje da se voz Iryo ispred njega nalazi na kolosjeku.

Puente je novinarima u kontrolnom centru Atoča rekao da je radnik koji je odobrio nastavak vožnje identifikovan i da će biti obuhvaćen istragom.

"Nismo razgovarali sa njim, imajući u vidu ozbiljnost događaja i odgovornosti koje iz njega mogu proisteći", rekao je on.

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Opoziciona stranka Voks podnijela je krivičnu prijavu protiv odgovornih u Adifu zbog nehata sa smrtnim ishodom i drugih krivičnih djela iz nehata, posebno navodeći radnika u kontrolnom centru i njegove nadređene koji su odobrili nastavak saobraćaja nakon kvara sistema LZB, koji služi za automatsku kontrolu i zaštitu željezničkog saobraćaja.

Voks je zatražio i mjere za očuvanje dokaza kako bi se sprečilo njihovo uništavanje, oštećenje ili zamjena i omogućilo njihovo korišćenje u istrazi.

Organizacija Manos Limpias podnijela je zasebnu prijavu sudu u Orgazu protiv Adifa, kao i kompanija Iryo i Renfe, ali i protiv odgovornih rukovodilaca i osoba zaduženih za nadzor, održavanje i upravljanje vozovima i željezničkom infrastrukturom, čija odgovornost bude utvrđena tokom istrage.

U prijavi se navodi da bi u slučaju moglo da bude riječi o krivičnim djelima protiv bezbjednosti saobraćaja, kao i o teškom nehatu sa posljedicama po zdravlje i život ljudi.

Organizacija je zatražila od CIAF-a da sudu dostavi kompletnu kopiju preliminarnog ili konačnog izvještaja o uzrocima nesreće, kao i da Adif, Renfe i Iryo dostave dokumentaciju o održavanju, tehničkim pregledima i incidentima u vezi sa vozom koji je učestvovao u nesreći za posljednjih pet godina.

Zatraženo je i da sudski vještak i policija saslušaju industrijskog inženjera Huana Franka o ranije utvrđenim problemima u sistemu održavanja, kao i da sud angažuje nezavisnog stručnjaka za tehničku analizu oštećenih vozova i željezničke infrastrukture.

Prema posljednjim informacijama, najmanje 68 ljudi poginulo je, a desetine je povrijeđeno u sudaru dva brza voza u centralnoj Španiji, kod grada Urda u pokrajini Toledo.

Od siline udara nekoliko vagona se prevrnulo niz nasip u Urdi, gdje su u toku spasilačke operacije u jednoj od najgorih nesreća ikada

Prema preliminarnim informacijama, do nesreće je došlo zbog ljudske greške.