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O čemu su razgovarali Erdogan i Tramp?

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29.10.2026 07:50

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Трамп Ердоган састанак
Foto: Tanjug/AP

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o tursko-američkim bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopšteno je danas iz Erdoganovog kabineta.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o tursko-američkim bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopšteno je danas iz Erdoganovog kabineta.

Tokom sastanka, Erdogan je izjavio da će nastaviti da radi na razvoju odnosa između Turske i Sjedinjenih Američkih Država, koji će sljedeće godine proslaviti 100. godišnjicu, i na ubrzavanju saradnje u svim oblastima, prenosi Anadolija.

Erdogan je izjavio da, kao član Zajedničkog odbrambenog saveza Meke, pažljivo prati dešavanja u Ormuskom moreuzu i Jemenu i da se trudi da riješi problem diplomatskim putem.

On je dodao da je Turska spremna da podrži napore za oživljavanje diplomatskog procesa između Ukrajine i Rusije i okončanje rata na taj način.

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Kako je saopšteno, Tramp je čestitao Erdoganu i turskom narodu Dan Republike, koji Turska slavi danas, 29. oktobra, piše Tanjug.

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Tagovi :

Donald Tramp

Redžep Tajip Erdogan

Turska

Amerika

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