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Od nedjelje promjena za vozače u BiH

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29.10.2026 08:17

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Аутомобил
Foto: pexels/Ibrahim Bilgin

Na putevima u BiH od nedjelje, 1. novembra, slijede promjene za vozače, jer će biti obavezna zimska oprema, a ta obaveza će trajati do 1. aprila.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske poručili su da će od 30. oktobra do 20. novembra omogućiti vozačima besplatnu provjeru vozila za zimsku sezonu, rečeno je Srni u AMS-u.

Šta podrazumijeva zimska oprema?

Zimska oprema podrazumijeva zimske gume na svim točkovima, zimske gume na pogonskim točkovima i lance za snijeg, ili gume za ljetnju upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od četiri milimetra i lance za snijeg.

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Umjesto lanaca za snijeg mogu da se koriste drugi uređaji za povećanje trakcije pripravne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Kako pripremiti auto?

Treba provjeriti tehničku ispravnost upravljačkog i kočionog sistema, rashladnu i kočionu tečnost, stanje i punjenje akumulatora, ispravnost svjetlosno-signalnih uređaja, uređaje za brisanje vjetrobrana i pranje vjetrobranskog stakla, ventilaciju u vozilu.

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Ukoliko je moguće potrebno je provjeriti i ispravnost amortizera.

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Tagovi :

Zimska oprema

vožnja

zima

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