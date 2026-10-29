Od nedjelje promjena za vozače u BiH

Na putevima u BiH od nedjelje, 1. novembra, slijede promjene za vozače, jer će biti obavezna zimska oprema, a ta obaveza će trajati do 1. aprila.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske poručili su da će od 30. oktobra do 20. novembra omogućiti vozačima besplatnu provjeru vozila za zimsku sezonu, rečeno je Srni u AMS-u.

Šta podrazumijeva zimska oprema?

Zimska oprema podrazumijeva zimske gume na svim točkovima, zimske gume na pogonskim točkovima i lance za snijeg, ili gume za ljetnju upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od četiri milimetra i lance za snijeg.

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Umjesto lanaca za snijeg mogu da se koriste drugi uređaji za povećanje trakcije pripravne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Kako pripremiti auto?

Treba provjeriti tehničku ispravnost upravljačkog i kočionog sistema, rashladnu i kočionu tečnost, stanje i punjenje akumulatora, ispravnost svjetlosno-signalnih uređaja, uređaje za brisanje vjetrobrana i pranje vjetrobranskog stakla, ventilaciju u vozilu.

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Ukoliko je moguće potrebno je provjeriti i ispravnost amortizera.