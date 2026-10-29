Sarma vam ispada tvrda? Evo koliko tačno riže i luka ide na kilogram mesa

Fil za sarmu lako ispadne suv ako pretjerate s rižom ili dugo pržite meso, a nije svejedno koliko dodajete na kilogram mesa, jer upravo njihov odnos utiče na teksturu i ukus nakon kuvanja.

Evo tačnih mjera i nekoliko jednostavnih savjeta uz koje će sarma biti baš kako treba.

Sastojci za fil

Kako piše "Krstarica", za sarmu od 1 kg mljevenog mesa, najbolje mješavine svinjskog i junećeg 100–150 grama riže, 2 srednje glavice crnog luka 2 čena bijelog luka, po želji 2 kašike ulja ili masti 1 ravna kašičica mljevene slatke paprike so i mljeveni biber po ukusu malo suvog začina, po želji.

Kako se priprema?

Crni luk oljuštite i sitno isjeckajte. Zagrijte ulje ili mast u tiganju, pa ga dinstajte nekoliko minuta, dok ne omekša i postane staklast. Nema potrebe da potamni, jer je cilj da filu da blag, prijatan ukus.

Dodajte mljeveno meso i kratko ga propržite, tek toliko da promijeni boju i počne da se razdvaja.

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Umiješajte sitno isjeckan bijeli luk, mljevenu papriku, biber i ostale začine koje volite.

Rižu dobro isperite pod hladnom vodom i ocijedite. Dodajte u smjesu sa mesom i lukom, pa sve pažljivo promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede.

Ako je smjesa izrazito suva, možete dodati kašiku ili dvije vode.

Kakav treba biti fil?

Fil treba da bude sočan i rastresit, a ne sabijen u tvrdu masu. Kada se malo prohladi, rasporedite ga na listove kiselog kupusa i uvijte sarme. Nemojte ih prepunjavati ni previše stezati, jer priža tokom kuvanja nabubri.

Šta je važno da fil ostane mekan?

Za kilogram mesa dovoljno je oko 100–150 grama riže i dvije srednje glavice crnog luka. Veća količina riže može da promijeni odnos sastojaka, dok luk doprinosi ukusu i sočnosti.

Važno je i da meso ne pržite dugo prije uvijanja, jer će se dodatno kuvati u sarmi. Sarme potom kuvajte polako, na tihoj vatri, kako bi se ukusi sjedinili, a fil ravnomjerno skuvao.

Ove mjere su dobra osnova za domaću sarmu, ali ih možete prilagoditi masnoći mesa i sopstvenom ukusu.

Najvažnije je da fil ne bude pretrpan rižom i da sarme tokom kuvanja imaju dovoljno tečnosti.