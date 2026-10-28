Većina ljudi ljudi pogrešno kuva jaja

Za kuvanje jaja postoje različiti savjeti, a jedan od njih kaže da vodu treba ostaviti da ključa pet minuta, pa skloniti lonac sa šporeta i sačekati da se jaja dovrše.

Međutim, tako žumance može da ostane nedovoljno kuvano, dok bjelance već bude gotovo.

Meri Frensis Kenedi Fišer, poznata američka autorka knjiga o hrani i kuvanju, pisala je i o tome kako se jaja kuvaju da bi bila baš po ukusu.

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Izdvojila je dvije metode za pripremu kuvanih jaja, ali i jednu manu koju treba imati na umu.

Dva načina da skuvate jaja

Prvi način počinje hladnom vodom, a drugi zagrijavanjem jaja zajedno sa vodom. Kod oba je važno da znate kojim redom idu koraci, jer od toga zavisi krajnji rezultat.

Prvo stavite jaja u hladnu vodu.

Ovaj metod je jednostavna, ali je važno da se držite redoslijeda pripreme. Jaja prelijte hladnom vodom, a zatim ih stavite u ključalu vodu. Ringlu podesite na srednju jačinu i ostavite jaja da se kuvaju do željene tvrdoće.

Možda djeluje da će ovako pripremljena jaja zahtevati više vremena, ali kuvanje ne mora da traje duže nego kada ih stavljate direktno u ključalu vodu.

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Druga metoda počinje hladnom vodom u loncu.

Kod drugog načina jaja stavite u lonac, prelijte ih hladnom vodom i zagrijavajte sve zajedno. Čim voda proključa, sklonite lonac sa šporeta.

Ova metoda ne zahtijeva da posebno zagrijavate vodu prije nego što ubacite jaja. Ipak, imajte na umu da samo ključanje vode ne znači nužno da je i žumance potpuno kuvano, pa rezultat zavisi i od veličine jaja i vremena koje provedu u vrućoj vodi.

Jedina mana koju je teško zanemariti

Meri je u svojim zapisima navela i nedostatak ovakve pripreme. Iako jaja mogu da budu lijepo kuvana, ljuska se ponekad teže skida, pa čišćenje može da potraje duže nego što biste željeli.

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Iako se ljuska možda neće skinuti iz prve, to nije razlog da odustanete od ovih metoda. Isprobajte ih i sami pa vidite koji vam način više odgovara.

Najvažnije je da jaja budu skuvana baš onako kako volite, sa žumancetom koje nije ni premekano ni pretvrdo, prenosi "Krstarica".