Piton pronađen u dvorištu škole

Autor:ATV redakcija
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Loptasti piton pronađen je u dvorištu osnovne škole na Novom Beogradu, saznaje Telegraf.rs. Njega je pronašao čovjek koji čistio dvorište.
Bio je sklupčan i prilično uplašen, jer je kasnije šištao na sve koji su probali da ga uzmu.
Uprava škole je brzo reagovala i pozvala nadležne koji su odnijeli pitona. Ispostavilo se da je u pitanju beba, dugačka oko 40 centimetara, pa se pojavila bojazan da je u negdje u blizini i njegova mama.
Međutim, prema nezvaničnim informacijama, javio se čovjek koji je potvrdio da je piton njegov i da mu je ispao iz ranca.
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Loptasti piton je jedna od najpopularnijih zmija za kućne ljubimce zbog svoje blage naravi i relativno jednostavnog održavanja.
Potiče iz zapadne i centralne Afrike. Spada u manje pitone, a odrasle jedinke najčešće dostižu dužinu između 1,2 i 1,5 metara, pri čemu su ženke uglavnom krupnije od mužjaka.
Veoma su mirni i rijetko pokazuju agresiju, što ih čini idealnim za početnike u teraristici. Ime su dobili po svojoj specifičnoj odbrambenoj reakciji, kada se uplaše ili osjete ugroženo, sklupčaju se u čvrstu loptu i sakriju glavu u sredinu.
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