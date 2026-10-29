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Oglasio se MUP: Pronađena djevojčica koja je nestala kod Niša

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29.10.2026 07:31

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Trinaestogodišnja M.I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi, djevojčica je pronađena nepovrijeđena i vraćena je roditeljima.

Alarm "Pronađi me" Ministarstva unutrašnjih poslova aktiviran je sinoć zbog nestanka djevojčice u selu Gornji Matejevac kod Niša.

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