Oglasio se MUP: Pronađena djevojčica koja je nestala kod Niša

Autor:ATV redakcija
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Trinaestogodišnja M.I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u Nišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kako se navodi, djevojčica je pronađena nepovrijeđena i vraćena je roditeljima.
Alarm "Pronađi me" Ministarstva unutrašnjih poslova aktiviran je sinoć zbog nestanka djevojčice u selu Gornji Matejevac kod Niša.
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