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Željko Mitrović: Oni koji dolaze, ako Bog da, nastaviće čuvati stvoreno

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29.10.2026 08:06

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Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, izazvao je veliku pažnju novom objavom na društvenoj mreži Instagramu.

Mitrović često organizuje humanitarne akcije, a sada je sa svojim pratiocima podijelio objavu uz poruku o prolaznosti, gubicima, promjenama i vrijednosti svega što ljudi stvaraju.

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Kroz poređenje doma sa životom, Mitrović je ukazao na to da vrijednost ne čine samo zidovi i ono što je vidljivo, već i atmosfera, uspomene, glasovi ukućana i tajne koje svaki dom čuva.

"Kao što kuća nisu samo zidovi već i toplina, atmosfera, glasovi ukućana i tajne koje svaki dom čuva, tako i sve ono što pripada višim silama - prolaznost, nestajanje, gubici i duboke promjene ima za svog prirodnog rivala koji, baš u inat, sve što diše i miriše na život pretvara u nešto trajno, opipljivo, stvarno i živo. Makar dok smo tu. A oni koji dolaze, ako Bog da, nastaviće, bar privremeno, da čuvaju i održavaju ono što je stvoreno", naveo je Željko Mitrović u objavi.

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Podsjetimo, porodica Vukić iz Mramora sa sedmoro djece, suočavala se sa velikim problemima, kada je otac zbog zdravstvenih problema ostao bez mogućnosti da radi i obezbijedi porodicu.

Ovoj porodici Željko Mitrović je uručio novčanu pomoć od pola miliona dinara i poklone, kako bi im barem malo olakšao život i ulepšao svakodnevicu.

(Telegraf)

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Željko Mitrović

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