Srpska bogatija za 17 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba.
U Banjaluci su rođene četiri bebe. Tri bebe rođene su u Doboju.
Po dvije bebe rođene su u Bijeljini, Prijedoru i Nevesinju.
Istočno Sarajevo, Foča, Zvornik i Gradiška bogatiji su za po jednu bebu.
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