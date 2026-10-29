Srpska bogatija za 17 beba

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Foto: Pexel/Lily T

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba.

U Banjaluci su rođene četiri bebe. Tri bebe rođene su u Doboju. Po dvije bebe rođene su u Bijeljini, Prijedoru i Nevesinju. Istočno Sarajevo, Foča, Zvornik i Gradiška bogatiji su za po jednu bebu. Društvo Ne zaboravite kišobran kod kuće: Evo šta nas čeka

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