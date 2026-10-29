Logo

Srpska bogatija za 17 beba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 08:16

Komentari:

0
беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba.

U Banjaluci su rođene četiri bebe. Tri bebe rođene su u Doboju.

Po dvije bebe rođene su u Bijeljini, Prijedoru i Nevesinju.

Istočno Sarajevo, Foča, Zvornik i Gradiška bogatiji su za po jednu bebu.

Киша-кишобран

Društvo

Ne zaboravite kišobran kod kuće: Evo šta nas čeka

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bebe

rođenje

porodilište

Komentari (0)

Više iz rubrike

Не заборавите кишобран код куће: Ево шта нас чека

Društvo

Ne zaboravite kišobran kod kuće: Evo šta nas čeka

1 h

0
Славимо Светог мученика Лонгина: Ево шта данас обавезно морате да урадите

Društvo

Slavimo Svetog mučenika Longina: Evo šta danas obavezno morate da uradite

2 h

0
Марко је везан за респиратор али остварио је велику жељу: Отпратио је кћер до олтара

Društvo

Marko je vezan za respirator ali ostvario je veliku želju: Otpratio je kćer do oltara

13 h

1
Радови у пуном јеку на дионици аутопута Бијељина-Рача

Društvo

Radovi u punom jeku na dionici autoputa Bijeljina-Rača

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

00

Istorijski podvig: Evo kako Jokić obilježi godišnjicu svog debija

08

37

Ko bi mogao biti novi premijer Srbije: Rojters spominje četiri imena

08

17

Od nedjelje promjena za vozače u BiH

08

16

Srpska bogatija za 17 beba

08

06

Željko Mitrović: Oni koji dolaze, ako Bog da, nastaviće čuvati stvoreno

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima