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Slavimo Svetog mučenika Longina: Evo šta danas obavezno morate da uradite

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29.10.2026 07:03

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Славимо Светог мученика Лонгина: Ево шта данас обавезно морате да урадите
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Svetog mučenika Longina Sotnika. Jevanđelje po Mateju opisuje stradanje Gospoda Isusa Hrista, u kom Longin kaže da ovo zaista jeste sin Božiji, a čuveno Longinovo koplje je Isusu prekratilo muke na krstu.

On je nakon raspeća Hristovog prešao u hrišćanstvo zajedno sa vojnicima koji su svjedočili čudima Gospodovim.

Nakon Vaskrsenja, Jevreji su htjeli da prikriju cijeli događaj, te su širili laži i klevete da Vaskrsenja Hristovog nikada nije bilo. Naredili su Longinovo ubistvo, koje je on vješto izbjegao. Napustio je službu i otišao u Jerusalim.

Hrišćanstvo je širio svuda po svijetu, nakon čega se povukao na porodično imanje, gdje su ga jevrejski sveštenici i Pilat pronašli i poslali u vojsku.

Longin je, kao pravi hrišćanin, sačekao vojnike i ugostio ih. Oni nisu znali da je to čovjek po kog su pošli, pa prihvatiše gostoprimstvo. Gostili su se i noćili kod njega dok se nije predstavio. U znak zahvalnosti dobrom domaćinu, nisu željeli da izvrše naređenje.

Longin to nije prihvatio. Znao je da ih po povratku očekuje strašna kazna, te se predao. Njegovu glavu su odnijeli kao dokaz u Jerusalim, a tijelo sahranili po želji mučenika.

Na današnji praznik koji je obilježen crnim slovom, preporučuje se da vjernici idu u crkvu, pomole se i upale svijeće za zdravlje svih ljudi.

Prema hrišćanskom vjerovanju njeguje se običaj da se valja pomoći prvoj osobi koju sretnete na povratku iz crkve. U tom slučaju, svetitelj će vam ispuniti molitve i darovati zdravljem i blagostanjem.

(Informer)

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