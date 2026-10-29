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Bitno: Terorizam

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Izvor:

ATV

29.10.2026 09:11

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Битно: Тероризам
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o terorizmu.

Razgovaraće se o prevenciji, posljedicama i odgovorima na terorističke prijetnje kod nas i u svijetu.

Za „Bitno” govore: prof. dr Mile Šikman, profesor kriminologije, Dževad Galijašević, stručnjak za bezbjednost, Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Bojan Sandić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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Tagovi :

ATV

Bitno

Bojan Sandić

terorizam

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