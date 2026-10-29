Velika prevara sa kupusom: Zbog jedne greške kupujete otpad za velike pare

Sezona kiseljenja kupusa je počela, a kupci treba da budu oprezni. Saznajte kako da izbjegnete prevare prilikom kupovine zimnice.

Kupci kupusa za zimnicu treba da paze na vagu, cijenu po kilogramu i to da li je ambalaža uračunata u težinu.

Važno je pregledati glavice iz sredine i dna džaka, jer se lošiji kupus često krije ispod ljepših komada. Ako postoji sumnja na grešku ili prevaru, treba odmah tražiti ponovno mjerenje i provjeriti uslove kupovine.

Jesen je vrijeme kada mnogi građani kupuju desetine kilograma kupusa za zimnicu, ali prije nego što izdvoje novac, trebalo bi dobro da pogledaju šta stavljaju u džak. Od sumnjivog mjerenja i nejasnih cijena do lošijih glavica sakrivenih ispod onih najljepših, nekoliko detalja može da napravi veliku razliku u kućnom budžetu.

Sa dolaskom jeseni počinje i tradicionalna sezona pripreme zimnice, a kupus je među namirnicama koje se u ovom periodu kupuju u najvećim količinama. Mnogi građani već obilaze pijace i biraju čvrste, zdrave glavice za kiseljenje, jer žele da obezbijede dovoljno zaliha za hladnije dane.

Međutim, kada se kupuje 20, 30, 50 ili više kilograma kupusa, čak i mala razlika u izmerenoj težini ili kvalitetu može da napravi primjetan trošak. Zato kupci ne bi trebalo da se vode isključivo najnižom cijenom, već i da obrate pažnju na način mjerenja, stanje glavica i konačan iznos koji plaćaju.

Koliko košta kupus za zimnicu?

Cijena kupusa zavisi od pijace, mjesta prodaje, sorte, kvaliteta, porijekla i količine koja se kupuje. Posebno je važno razlikovati cijenu po kilogramu od eventualne cijene za džak ili veću količinu.

Svijet "Evropa sama siječe granu na kojoj sjedi"

Kupci bi zato prije kupovine trebalo da pitaju koliko košta kilogram, da li se cijena mijenja pri kupovini na veliko i koliki će biti ukupan iznos. Konkretne aktuelne cijene na pijacama razlikuju se od grada do grada i potrebno ih je provjeriti na dan kupovine, kako se građani ne bi oslanjali na zastarele cjenovnike.

Ipak, ni najpovoljnija ponuda nije uvijek i najisplativija. Glavice sa mnogo oštećenih listova, truleži ili dijelova koji moraju da se odstrane mogu da donesu više otpada, pa kupac na kraju dobija manje kvalitetnog kupusa nego što je očekivao.

Vaga, džak i cijena: Na ove detalje posebno obratite pažnju

Jedna od prvih stvari koju treba provjeriti jeste vaga. Ako se kupus mjeri pred kupcem, važno je da vaga prije mjerenja pokazuje nulu i da se jasno vidi izmerena težina.

Problem može da nastane i kada se kupus mjeri u džaku, gajbi ili drugoj ambalaži. Ako se težina ambalaže ne oduzme, kupac može da plati i ono što zapravo nije kupio. Zbog toga treba pitati da li je ambalaža uračunata u težinu i tražiti da se njena masa pravilno odbije.

Region Od novih kamera neće vas spasiti ni usporavanje: Slovenci uveli kazne od 1.200 evra

Posebnu pažnju treba obratiti i na cijenu. Dešava se da kupac čuje jednu cijenu, a da prilikom plaćanja dođe do nesporazuma oko toga da li je ona izražena po kilogramu, za cijeli džak ili za određenu količinu. Najjednostavnija zaštita jeste da se prije mjerenja jasno dogovore cijena i ukupni uslovi kupovine.

Ako postoji sumnja da vaga ne pokazuje tačnu težinu, kupac može da zatraži kontorlni mjerenje na javnoj vagi pijace, ukoliko je dostupna, ili da se obrati upravi pijace i nadležnoj inspekciji.

Lijep kupus na vrhu, a šta se krije ispod?

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste kvalitet robe koja se kupuje. Kada se uzima veća količina kupusa, nije dovoljno pregledati samo nekoliko glavica sa vrha gomile ili iz otvorenog dijela džaka.

Kupci bi trebalo da pogledaju i glavice iz sredine i sa dna, jer se tek tada može steći bolja slika o kvalitetu cijele količine. Nije dobro da se kupovina zasniva samo na primjerima koje prodavac pokaže, bez provjere ostatka robe, prenosi Kurir.