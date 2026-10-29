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Oglasio se BH Meteo: Slijedi duži period

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29.10.2026 10:39

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Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Foto: ATV/Branko Jović

Bosnu i Hercegovinu očekuje duži period hladnog vremena, najavili su na Fejsbuk stranici BH Meteo.

Prema njihovoj najavi veći dio prve dekade novembra obilježiće pretežno oblačno, hladno i tmurno vrijeme uz povremene padavine.

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Očekuju se temperature znatno niže od prosjeka za ovaj period godine.

Najobilnije padavine prognozirane su u većem dijelu BiH, posebno u centralnim, sjeveroistočnim i sjevernim krajevima.

U nizijskim područjima padaće kiša, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg.

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Na višim planinama moglo bi doći do značajnije akumulacije snježnog pokrivača, koja bi, prema prognozi BH Meteo, mogla premašiti 30 centimetara.

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