Oglasio se BH Meteo: Slijedi duži period

Autor:Stevan Lulić
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Bosnu i Hercegovinu očekuje duži period hladnog vremena, najavili su na Fejsbuk stranici BH Meteo.
Prema njihovoj najavi veći dio prve dekade novembra obilježiće pretežno oblačno, hladno i tmurno vrijeme uz povremene padavine.
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Očekuju se temperature znatno niže od prosjeka za ovaj period godine.
Najobilnije padavine prognozirane su u većem dijelu BiH, posebno u centralnim, sjeveroistočnim i sjevernim krajevima.
U nizijskim područjima padaće kiša, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg.
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Na višim planinama moglo bi doći do značajnije akumulacije snježnog pokrivača, koja bi, prema prognozi BH Meteo, mogla premašiti 30 centimetara.
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