Oglasio se BH Meteo: Slijedi duži period

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Foto: ATV/Branko Jović

Bosnu i Hercegovinu očekuje duži period hladnog vremena, najavili su na Fejsbuk stranici BH Meteo.

Prema njihovoj najavi veći dio prve dekade novembra obilježiće pretežno oblačno, hladno i tmurno vrijeme uz povremene padavine. Zanimljivosti Danas život postaje bolji za ove znakove Zodijaka: Molitve su im uslišene Očekuju se temperature znatno niže od prosjeka za ovaj period godine. Najobilnije padavine prognozirane su u većem dijelu BiH, posebno u centralnim, sjeveroistočnim i sjevernim krajevima. U nizijskim područjima padaće kiša, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuju susnježica i snijeg. Društvo Masovna makljaža u Trebinju, ima povrijeđenih Na višim planinama moglo bi doći do značajnije akumulacije snježnog pokrivača, koja bi, prema prognozi BH Meteo, mogla premašiti 30 centimetara.

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