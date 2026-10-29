Ovo su svi čekali: Nova banka uvodi uslugu koja mijenja način plaćanja

Za plaćanje na prodajnom mjestu korisnicima je dovoljno da dva puta pritisnu bočno dugme, potvrde identitet i približe iPhone ili Apple Watch POS terminalu kako bi izvršili beskontaktno plaćanje digitalizovanom Visa karticom. Svaka kupovina putem Apple Pay usluge je sigurna jer zahtijeva autentifikaciju putem Face ID, Touch ID ili šifre uređaja, uz jedinstveni dinamički sigurnosni kod za svaku transakciju. Apple Pay moguće je koristiti na svim prodajnim mjestima koja prihvataju beskontaktno plaćanje, uključujući prodavnice, restorane, apoteke, kafiće i brojne druge lokacije.

"Omogućavanjem Apple Pay usluge korisnicima Visa kartica pravimo još jedan važan korak u razvoju digitalnog iskustva koje želimo da ponudimo svim klijentima Nove banke. Naš cilj nije uvođenje tehnologije radi same tehnologije, već stvaranje rješenja koja svakodnevne finansijske aktivnosti čine jednostavnijim, bržim i sigurnijim. Klijenti danas očekuju da im banka bude dostupna tamo gdje jesu i na način koji odgovara njihovim navikama. Zato kontinuirano širimo mogućnosti digitalnog plaćanja i gradimo okruženje u kojem korisnik može slobodno da bira način plaćanja koji mu najviše odgovara", izjavio je Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove banke.

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„Korisnici sve više očekuju da plaćanja budu brza, jednostavna i sigurna, bez obzira na to gdje i na koji način kupuju. Uvođenjem Apple Pay usluge za korisnike Visa kartica Nove banke omogućavamo jednostavan i siguran način plaćanja pomoću uređaja koje već svakodnevno koriste. Kombinujući sigurnost Visa tehnologije tokenizacije sa praktičnošću Apple Pay usluge, doprinosimo ubrzanom prihvatanju digitalnih plaćanja i pružamo korisnicima još kvalitetnije iskustvo plaćanja“, izjavila je Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktor kompanije Visa za jugoistočnu Evropu.

Korisnici mogu koristiti Apple Pay i na iPhone, iPad i Mac uređajima za bržu i praktičniju kupovinu u aplikacijama i na internetu, bez potrebe za kreiranjem korisničkih naloga ili ponovnim unosom kontakt podataka, podataka o kartici ili podataka za isporuku i naplatu.

Sigurnost i privatnost predstavljaju osnovu Apple Pay usluge. Kada korisnici dodaju kreditnu ili debitnu karticu u Apple Pay, stvarni broj kartice ne čuva se ni na uređaju ni na Apple serverima. Umjesto toga, dodjeljuje se jedinstveni broj uređaja (Device Account Number), koji se šifruje i bezbjedno čuva u Secure Element čipu, sertifikovanom industrijskom standardu namijenjenom sigurnom čuvanju podataka o plaćanju na uređaju.

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Podešavanje Apple Pay usluge je jednostavno. Na iPhone uređaju potrebno je otvoriti Wallet aplikaciju, odabrati znak „+“ i pratiti korake za dodavanje Visa kreditne ili debitne kartici Nove banke. Nakon što korisnik doda karticu na iPhone, Apple Watch, iPad ili Mac, Apple Pay može koristiti odmah. Korisnici će i dalje imati pristup svim pogodnostima i benefitima koje pružaju Visa kartice Nove banke.

Za više informacija o Apple Pay usluzi posjetite: https://www.novabanka.com/sr/apple-pay-visa

Za više informacija o Novoj banci posjetite: https://www.novabanka.com