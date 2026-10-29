Sudar više vozila u Banjaluci, stvaraju se gužve

Na brzom putu Banjaluka - Klašnice dogodio se sudar više vozila zbog čega su počele da se stvaraju gužve.

U nezgodi su, kako navode vozači, učestvovala dva auta i kamion.

Na mjestu događaja je policija koja obavlja uviđaj.

Za sada nema informacija da li je neko u udesu povrijeđen.

Takođe se ne znaju tačne okolnosti pod kojima je došlo do sudara.