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Sudar više vozila u Banjaluci, stvaraju se gužve

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29.10.2026 11:41

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Удес на брзом путу
Foto: Viber

Na brzom putu Banjaluka - Klašnice dogodio se sudar više vozila zbog čega su počele da se stvaraju gužve.

U nezgodi su, kako navode vozači, učestvovala dva auta i kamion.

Na mjestu događaja je policija koja obavlja uviđaj.

Za sada nema informacija da li je neko u udesu povrijeđen.

Takođe se ne znaju tačne okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

nesreća

Banjaluka

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