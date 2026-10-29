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Akcija ”Sting”: Uhapšene tri osobe, među osumnjičenima saradnik Darka Eleza

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29.10.2026 12:28

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Акција Стинг, дуван за наргиле
Foto: PU Istočno Sarajevo

Policijski službenici PU Istočno Sarajevu u akciji ”Sting” uhapsili su F.D. iz Istočnog Novog Sarajeva, G.S. iz Istočne Ilice i R.P. iz Trnova zbog sumnje da su se bavili neovlaštenim prometom droge.

Kako saznaje ATV među uhapšenima je Radenko Popović, koji prema operativnim podacima policije važi za saradnika Darka Eleza.

Akcija ”Sting” sprovedena je u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Oduzeto 446 kilograma duvana za nargile

”Tokom akcije izvršeni su pretresi na šest lokacija na području Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže i Trnova. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto više tableta koje se nalaze na listi opojnih droga, puška, dvije vage sa ostacima bijelog praha, 14 pakovanja duvana, 446 kilograma nargila duvana koji će biti predmet vještačenja, kao i više mobilnih telefona i sim kartica”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Акција Стинг
Akcija Sting
PU Istočno Sarajevo

U policiji navode da je akcija usmjerena protiv grupe lica koja su povezana radi izvršenja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Bio u društvu sa Davorom Dabićem

Uhapšeni Radenko Popović i ranije je prolazio kroz policijske evidencije. Na oku policije se našao u avgustu ove godine budući da je bio u društvu sa Davorom Dabićem neposredno prije nego što je na njega pucano u Istočnom Novom Sarajevu. Dabić je u napadu teško ranjen, a zbog sumnje da je pokušao da ga ubije u Srbiji je uhapšen Bojan Dragić (24) iz Bijeljine.

Бојан Драгић

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Potvrđeno za ATV: Poznat identitet osumnjičenog za pokušaj ubistva Davora Dabića!

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Tagovi :

Akcija Sting

hapšenje

PU Istočno Sarajevo

trgovina drogom

nargila

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