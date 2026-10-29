Presuda za trgovinu ljudima: Nedinu Avdiću godina zatvora

Kantonalni sud u Tuzli izrekao je nepravosnažnu prvostepenu presudu Nedimu Avdiću iz Živinica od godinu dana zatvora zbog produženog krivičnog d‌jela trgovine ljudima.

Avdić je proglašen krivim što je od sredine 2024. do jula 2025. godine koristio seksualne usluge dvije maloljetne d‌jevojčice i za to im plaćao, iako je bio svjestan da su žrtve trgovine ljudima i da nisu navršile 18 godina.

Presuda je donesena nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije.

Nakon izricanja presude, Sud je donio rješenje kojim je Avdiću ukinut pritvor, nakon čega je pušten na slobodu.

Sporazum o priznanju krivnje s Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona optuženi i njegov branilac zaključili su 22. oktobra 2026. godine.

Riječ je o krivičnom predmetu protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je sedam policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

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Postupak se odnosi na krivično d‌jelo trgovine ljudima, u vezi s iskorištavanjem dvije maloljetne d‌jevojčice u svrhu prostitucije.

Krivični postupak protiv ostalih optuženih se nastavlja.