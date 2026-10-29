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Hapšenje u Bijeljini, pronađeno više od kilu kokaina

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29.10.2026 11:30

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Хапшење у Бијељини, пронађено више од килу кокаина
Foto: ATV

Osoba inicijala D. P. - M. uhapšena je u Bijeljini nakon što je pronađeno više od jednog kilograma kokaina.

U pretresu prostorija koje koristi ovo lice pronađeno je i oduzeto više PVC pakovanja kokaina ukupne mase 1.306 grama, manja količina marihuane, digitalne vage, kao i predmeti sa tragovima zelene biljne materije, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Pretres je izvršen na osnovu naredbe bijeljinskog Osnovnog suda, a protiv uhapšenog će biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina o počinjenom krivičnom d‌jelu neovlaštena proizvodnja i promet narkotika

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Tagovi :

hapšenje

Bijeljina

kokain

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