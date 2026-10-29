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Pisao sebi radne sate kad nije bio na poslu i naplatio

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29.10.2026 10:14

Komentari:

2
Новац
Foto: ATV

Policija u Gacku prijavila je M.Š. Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje za Zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i Falsifikovanje ili uništavanje službene radnje.

On se sumnjiči da je za više hiljada maraka oštetio svog poslodavca.

Naime, kako se sumnja u evidenciju prisustva na poslu on je pisao sebi radne sate iako tada nije radio.

Na taj način poslodavca je navodno oštetio za najmanje 5.000 maraka.

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Tagovi :

prevara

Gacko

Policija

Komentari (2)

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