Pisao sebi radne sate kad nije bio na poslu i naplatio

Policija u Gacku prijavila je M.Š. Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje za Zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i Falsifikovanje ili uništavanje službene radnje.

On se sumnjiči da je za više hiljada maraka oštetio svog poslodavca.

Naime, kako se sumnja u evidenciju prisustva na poslu on je pisao sebi radne sate iako tada nije radio.

Na taj način poslodavca je navodno oštetio za najmanje 5.000 maraka.