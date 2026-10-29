Pisao sebi radne sate kad nije bio na poslu i naplatio

Autor:Stevan Lulić
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Policija u Gacku prijavila je M.Š. Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje za Zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i Falsifikovanje ili uništavanje službene radnje.
On se sumnjiči da je za više hiljada maraka oštetio svog poslodavca.
Naime, kako se sumnja u evidenciju prisustva na poslu on je pisao sebi radne sate iako tada nije radio.
Na taj način poslodavca je navodno oštetio za najmanje 5.000 maraka.
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