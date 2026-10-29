Ipak se danas ne otvara stari granični prelaz u Gradišci

Stari granični prelaz Gradiška ipak neće biti otvoren danas, kako su najavili pojedini mediji pozivajući se na informacije iz BIHAMK-a.

Saopšteno je ovo iz Uprave za indirektno oporezivanje.

U UIO kažu da nije tačno da će prelaz biti otvoren danas u 14 sati, te da će građani o otvaranju biti blagovremeno obaviješteni.

"Pozivamo građane, prevoznike i ostale učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedenu informaciju i da prate zvanična obavještenja nadležnih institucija", istakli su iz UIO BiH.

Stari granični prelaz zatvoren je 19. maja 2026. godine nakon oštećenja mostovske konstrukcije, odnosno urušavanja dijela zaštitne ograde na starom mostu preko rijeke Save.

Zbog toga je saobraćaj preusmjeren na novi granični prelaz Gradiška – Novi most – Gornji Varoš. U međuvremenu su izvedeni radovi na sanaciji prilazne infrastrukture, asfaltirani su nadvožnjak, parking i pristupni putevi, a ispitana je i nosivost mosta.