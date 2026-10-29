HE na Drini očuvala stabilnost: Prekoplanska proizvodnja spasila godinu

Uprkos izuzetno nepovoljnoj hidrologiji tokom drugog i trećeg kvartala, Hidroelektrana He na Drini, Višegrad uspjela je da očuva ukupnu proizvodnju električne energije iznad planiranog nivoa, zahvaljujući izvanrednim rezultatima s početka godine.

Kako je istakao direktor preduzeća „HE na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić za ATV, ključni momenat za stabilnost cijelog elektroenergetskog sistema dogodio se u prva dva mjeseca, kada je ova hidroelektrana nadoknadila proizvodnju koja je nedostajala usljed ispadanja Termoelektrane Ugljevik iz sistema.

“Za prva dva mjeseca smo napravili značajno više nego što je to planirano i u tom trenutku smo imali velikog proizvođača van sistema proizvodnje, to je Termoelektrana Ugljevik, a Višegrad je bukvalno u prvom tromjesečju proizveo sve ono što je nedostajalo sa Termoelektrane iz Ugljevika. I u tom periodu, kada je bilo dosta vode, uspjeli smo svi zajedno da doprinesemo odnosno da namirimo te nedostatke”, rekao je Perišić.

Sušni kvartali donijeli velike oscilacije

Nakon izrazito uspješnog početka godine, uslijedio je sušni period koji je značajno uticao na nivo vode i ukupne proizvodne kapacitete u nastavku godine.

“Nakon toga ulazimo u sušne periode i imamo izuzetno loš drugi i treći kvartal, ispod svih očekivanja. Ali evo kažem, prvenstveno zahvaljujući ta prva dva mjeseca gdje smo napravili prekoplansku proizvodnju, ispunili smo plan proizvodnje. Jedino smo još uspjeli u avgustu, gdje nam je plan bio 30 megavata, da napravimo nekih 10 odsto više”, objašnjava Perišić.

On napominje da detaljna analiza po mjesecima pokazuje specifičnu i složenu situaciju, gdje su pojedini mjeseci imali visoku prekoplansku proizvodnju, dok se u ostalim značajno zaostajalo za planiranim količinama.

Ukupan godišnji bilans i dalje u plusu

I pored hidroloških varijacija, Perišić ističe da je strateško korišćenje vodnih resursa u momentima kada su oni bili dostupni omogućilo da ukupna godišnja bilansna slika ostane pozitivna.

“Dakle u brutu, u konačnom zbiru za ovu godinu, mi smo još uvijek u prekoplanskom režimu, ali kad se to razloži na mjesece imamo poprilično konfuznu situaciju imamo neke mjesece gdje su prekoplanske proizvodnje značajne i imamo ove ostale mjesece gdje značajno zaostajemo za tom planiranom proizvodnjom. Pošto je električna energija specifičan proizvod, ne možemo sad da pričamo kao o nekim drugim proizvodima da smo napravili neke lagere i zalihe”, zaključio je Perišić.



