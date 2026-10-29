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Nova banka podstiče građane: Dan štednje počnite sa 100 KM više

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29.10.2026 10:54

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Нова банка подстиче грађане: Дан штедње почните са 100 КМ више
Foto: ATV

Povodom Međunarodnog dana štednje, Nova banka organizuje promotivnu kampanju pod nazivom "Dan štednje počnite sa 100 KM više" kojom želi da podstakne građane da započnu štednju ili izdvoje dodatna sredstva za svoje buduće planove.

Građani koji 30. ili 31. oktobra 2026. godine u nekoj od poslovnica Nove banke otvore račun klasične oročene štednje i polože najmanje 1.000 KM mogu ostvariti dodatnih 100 KM na svoj štedni račun. Promotivni iznos namijenjen je za prva tri klijenta u svakoj poslovnici, ukupno za oba dana trajanja kampanje. Kampanja se realizuje u svim poslovnicama Nove banke na teritoriji Bosne i Hercegovine.

"Štednja je jedna od onih dobrih odluka čiju vrijednost najviše prepoznajemo s vremenom. Zato smo povodom Međunarodnog dana štednje odlučili da dodatno podstaknemo građane da počnu da štede i na vrijeme razmišljaju o svojoj finansijskoj budućnosti. Poklonom od 100 KM želimo da nagradimo njihovu odluku da naprave prvi korak, jer vjerujemo da upravo male, ali pravovremene odluke mogu biti početak ostvarenja velikih planova", izjavio je Stefan Pajić, rukovodilac Segmenta za marketing i korporativne komunikacije Nove banke.

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Kod klasične oročene štednje klijenti biraju period oročenja, valutu i način isplate kamate, uz mogućnost povremenih dodatnih uplata. Redovno izdvajanje dijela prihoda, čak i kada je riječ o manjim iznosima, pomaže u stvaranju finansijske rezerve i promišljenijem planiranju budućih potreba i ciljeva. Štednja tako postaje navika koja donosi veću sigurnost i više prostora za odluke koje su važne u različitim životnim periodima.

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Nova banka AD Banja Luka

Nova Banka

štednja

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