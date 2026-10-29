Opsadno stanje zbog suđenja za ubistvo Slaviše Krunića!

Pod velikim mjerama obezbjeđenja u Vrhovnom sudu Republike Srpske danas su, u trećem stepenu, izvedene žalbe na presudu u slučaju ubistva vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića.

Žalbu su uložili odbrana optuženih Benedija Đukanovića i Emilija Balde, koji su nepravosnažno osuđeni na 40, odnosno 25 godina godina zatvora.

O kakvim se bezbjednosnim mjerama radilo najbolje svjedoči činjenica da je Aleja Svetog Save u Banjaluci bila potpuno blokirana za saobraćaj dok optuženi nisu sprovedeni u sudnicu.

O svemu se oglasila i Sudska policija Republike Srpske, navodeći da su sprovođenje optuženih sprovela Interventne jedinice Sudske policije, zajedno sa policijskim službenicima Okružnog centra Sudske policije Banjaluka i uz podršku Jedinice Žandarmerije MUP-a Republike Srpske i PU Banjaluka.

”Uz prethodno pripremljen plan sprovođenja i obezbjeđenja, iz Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka na ročište u trećestepenom krivičnom postupku, u Vrhovni sud su dovedeni B. Đ. i E. B. optuženi za krivično d‌jelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. KZRS. Nakon ročišta u ovom krivičnom predmetu, lica su sprovedena nazad u KPZ Banjaluka”, saopštila je Sudska policija, navodeći da su sve aktivnosti su realizovane uz najviše mjere bezbjednosti.

Zašto branioci smatraju da Krunićevo ubistvo nije rasvijetljeno čitajta na portalu www.atvbl.rs od 18 časova.