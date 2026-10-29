Uhapšenim policajcima iz Gradiške određen pritvor

Osnovni sud u Gradišci odredio je jednomjesečni pritvor službenicima MUP-a Republike Srpske koji su uhapšeni u akciji kodnog naziva "Terminal" zbog sumnje da su počinili krivično d‌jelo zloupotrebe položaja.

Pritvor je određen suspendovanom komandiru Bojanu Šiniku (47), te policajcima Vedranu Šoboti (50), Slaviši Šiniku (30), Mirku Gačiću (54) i Ismetu Hozi (47), svi iz Gradiške.

Osumnjičeni se terete da su krivično d‌jelo činili u periodu dužem od mjesec dana.

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U vremenskom periodu od 16. septembra do 26. oktobra 2026. godine osumnjičena lica su kao pripadnici MUP-a, PU Gradiška-stanično od‌jeljenje policije Orahova, obavljajući redovne poslove i zadatke, zloupotrebljavali svoj službeni položaj prilikom kontrole učesnika u saobraćaju, te prikazivanjem lažnih činjenica dovodili vozače u zabludu saopštavajući im da u evidencijama MUP-a Republike Srpske imaju počinjen prekršaj.

"Od oštećenih lica su zahtijevali i primali protivpravnu imovinsku korist, kako bi ih oslobodili sankcije za prekršaje koje nisu počinili i izvršili njihovo brisanje iz službenih evidencija", navode iz banjalučkog tužilaštva.

Osnovni sud je u obrazloženju odluke između ostalog naveo da se pritvor osumnjičenima određuje po dvije tačke i to zbog opasnosti da će uništiti, sakriti, falsifikovati dokaze, uticati na svjedoke, te zbog opasnosti da će ponoviti krivično d‌jelo.