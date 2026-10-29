Počinje isplata penzija za više od 470.000 korisnika: Poznati iznosi

Isplata penzija za oktobar u Federaciji BiH počeće u četvrtak, 5. novembra.

Iz Zavoda za penziono i invalidsko osiguranje FBiH naveli su da će penziju za oktobar dobiti nešto više od 473.000 korisnika.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, a najviša 3.461,14 KM.

Osnovica za obračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara iznosi 752,03 KM, a na osnovu toga najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 451,22 KM.

Najniža invalidska penzija u oktobru je 676,83 KM, koliko i najniža porodična penzija, prenosi Srna.