Logo

Vlada Srpske zadovoljna: Zaposleni u HE na Drini daju svoj maksimum

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 12:08

Komentari:

0
ХЕ на Дрини
Foto: ATV

Uprkos hidrološkim izazovima i lošijim proizvodnim pokazateljima u pojedinim mjesecima, zaposleni u preduzeću HE na Drini daju svoj maksimum kako bi svaki raspoloživi vodno-energetski potencijal bio u potpunosti iskorišćen, istakao je za ATV direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.

Perišić je naglasio da postoji izrazito dobra komunikacija i razumijevanje sa nadležnim institucijama u sistemu Elektroprivrede i Vladi Republike Srpske.

“Moram istaći veliko zadovoljstvo komunikacijom koju imamo. Mislim da su svi relevantni faktori i u Elektroprivredi i u Vladi Republike Srpske zadovoljni sa nama, jer mi zaista radimo ozbiljan i predan posao”, rekao je Perišić.

Lošiji rezultati posljedica prirode, a ne ljudskog faktora

Govoreći o proizvodnim pokazateljima tokom godine, direktor "HE na Drini" je podvukao da su varijacije isključivo rezultat prirodnih okolnosti i hidroloških uslova.

“Suština je proizvodnja električne energije, a mi tu zaista dajemo svoj maksimum. Svi ovi možda malo i lošiji pokazatelji u pojedinim mjesecima proizvodnje električne energije nisu uslovljeni ljudskim faktorom, nego prirodnim“, objašnjava Perišić.

On je dodao da je operativna spremnost elektrane na najvišem nivou i da se svim raspoloživim resursima upravlja na domaćinski i stručan način.

“Svaka kap vode koja dođe na pregradni profil Hidroelektrane Višegrad tretirana je i upravljena na način na koji treba da bude i primjenjuje se u jednom jedinom cilju, a to je proizvodnja električne energije”, zaključio je Perišić za ATV.


Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

HE na Drini

Vlada Republike Srpske

Nedeljko Perišić

HE Višegrad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Крсна слава црква православље

Društvo

Zaboravite na kesu s kafom i šećerom: Banjalučani otkrili šta žele za slavu

1 h

0
ХЕ на Дрини

Društvo

HE na Drini očuvala stabilnost: Prekoplanska proizvodnja spasila godinu

1 h

0
kreditna kartica, prevara

Društvo

Ovo su svi čekali: Nova banka uvodi uslugu koja mijenja način plaćanja

2 h

0
Граница

Društvo

Ipak se danas ne otvara stari granični prelaz u Gradišci

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Više banjalučkih ulica trenutno bez grijanja

13

13

Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

13

09

Zima stiže ranije nego što se očekivalo? Spremite se za snijeg

12

58

Trebinje za 50 odsto povećava takse za kladionice

12

54

Nebojša Vukanović postao otac

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima