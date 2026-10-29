Vlada Srpske zadovoljna: Zaposleni u HE na Drini daju svoj maksimum

Uprkos hidrološkim izazovima i lošijim proizvodnim pokazateljima u pojedinim mjesecima, zaposleni u preduzeću HE na Drini daju svoj maksimum kako bi svaki raspoloživi vodno-energetski potencijal bio u potpunosti iskorišćen, istakao je za ATV direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.

Perišić je naglasio da postoji izrazito dobra komunikacija i razumijevanje sa nadležnim institucijama u sistemu Elektroprivrede i Vladi Republike Srpske.

“Moram istaći veliko zadovoljstvo komunikacijom koju imamo. Mislim da su svi relevantni faktori i u Elektroprivredi i u Vladi Republike Srpske zadovoljni sa nama, jer mi zaista radimo ozbiljan i predan posao”, rekao je Perišić.

Lošiji rezultati posljedica prirode, a ne ljudskog faktora

Govoreći o proizvodnim pokazateljima tokom godine, direktor "HE na Drini" je podvukao da su varijacije isključivo rezultat prirodnih okolnosti i hidroloških uslova.

“Suština je proizvodnja električne energije, a mi tu zaista dajemo svoj maksimum. Svi ovi možda malo i lošiji pokazatelji u pojedinim mjesecima proizvodnje električne energije nisu uslovljeni ljudskim faktorom, nego prirodnim“, objašnjava Perišić.

On je dodao da je operativna spremnost elektrane na najvišem nivou i da se svim raspoloživim resursima upravlja na domaćinski i stručan način.

“Svaka kap vode koja dođe na pregradni profil Hidroelektrane Višegrad tretirana je i upravljena na način na koji treba da bude i primjenjuje se u jednom jedinom cilju, a to je proizvodnja električne energije”, zaključio je Perišić za ATV.



