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Predsjednica Evropske centralne banke podnosi ostavku

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29.10.2026 12:51

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Кристин Лагард
Foto: Tanjug/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP

Predsjednik Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard objavila je da podnosi ostavku na tu funkciju, a napustiće je 7. februara naredne godine, saopšteno je iz ECB-a.

"Predsjednik ECB-a danas je obavijestila Upravni savjet i predsjednika Evropskog savjeta Antonija Kostu da će otići sa te funkcije 7. februara naredne godine", ističe se u saopštenju, prenosi "Srna".

Mandat Lagardove ističe u oktobru naredne godine, ali se spekuliše da ranije odlazi sa mjesta direktora ECB-a kako bi prešla u Svjetski ekonomski forum (SEF).

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Mogućnost ranijeg odlaska Lagardove sa funkcije predsjednika ECB-a pominje se od maja prošle godine, kada je bivši predsjednik SEF-a Klaus Švab rekao da su on i Lagardova razgovarali o njenom eventualnom prelasku u forum.

Izvori upoznati sa situacijom rekli su britanskom dnevniku "Fajnenšel tajms" da bi SEF trebalo da donese odluku o stalnom predsjedniku do novembra, a da je Lagardova jedan od glavnih kandidata.

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Kristin Lagard

Evropska centralna banka

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