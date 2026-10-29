Smijenjeni urednici u Informativnom programu RTS-a

Prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, smijenjeni su sa dužnosti urednika redakcija dopisništva Vesna Šiljegović, regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, sajta Zoran Stanojević i dijaspore Suzana Gvozdenović.

Takođe su smijenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30 Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić, objavljeno je na sajtu RTS -a.

Prethodno je, podsjećamo, Manja Grčić podnijela Upravnom odboru ostavku na mjesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.

Prije podnošenja ostavke, smijenila je Bojanu Mlađenović sa mjesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mjesto dođe Borivoje Uskoković.