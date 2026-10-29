Pokušao da spasi kćerku, pa završio u krvi: Nasrnuo na čoveka nožem

Policija u Leskovcu uhapsila je N. S. (31) iz okoline grada zbog sumnje na nasilje u porodici i laku tjelesnu povredu.

Sumnja se da je 27. oktobra prvo napao bivšu partnerku, a zatim njenog oca koji je pokušao da joj pomogne, te mu nožem nanio ubode po tijelu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N. S. (31) iz okoline Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici i laka tjelesna povreda.

On se sumnjiči da je 27. oktobra, u večernjim časovima, najprije napao svoju bivšu tridesetjednogodišnju partnerku, a nakon toga njenom pedesetdevetogodišnjem ocu, koji je pokušao da joj pomogne, kuhinjskim nožem zadao ubode po tijelu i nanio mu lake tjelesne povrede.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo, prenosi Kurir.