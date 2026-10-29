Logo

Kažnjena Jelena Trivić i njena stranka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 11:26

Komentari:

4
Кажњена Јелена Тривић и њена странка
Foto: Facebook/Jelena Trivić

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH kaznila je danas Narodni front sa 3.500 KM zbog zloupotrebe djece u političke svrhe jer je kandidat ove stranke Jelena Trivić objavila video prilikom posjete jednoj porodici, a na snimku se vide djeca.

Trivićeva je kažnjena sa 4.000 KM.

Za zloupotrebu djece kažnjen je i HDZ kažnjen sa 4.500 KM jer je ova stranka objavila video na kojem se vide djeca koja mašu stranačkim zastavama.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Zadržati mehanizme SB UN tokom njegovog reformisanja

Ujedinjena Srpska dobila je kaznu od 5.500 KM jer je utvrđeno da je kandidat ove stranke Bojan Vipotnik objavom na društvenim mrežama zloupotrijebio resurse, te zloupotrijebio djecu u političke svrhe.

Kaznu od 4.000 KM dobio je i Vipotnik jer je objavio video na kojem su snimljene prostorije u kojima boravi kao ministar, a na snimku se vide i fotografije djece.

Politička partija SBiH kažnjena je sa 3.000 KM zbog toga što je kandidat ove stranke Muamer Bandić prekršio izbornu tišinu, a istu novčanu kaznu dobio je i Bandić.

Koalicija DNS-NPS Banjac-Nešić kažnjena je sa 7.000 KM jer je kandidat koalicije Darko Banjac objavio video vezan za rukovođenje ustanovom u vrijeme kampanje.

Радомир Саичић

Srbija

Saičić nakon ultimatuma iz Brisela: Ne planiramo uvođenje sankcija Rusiji

CIK je smatrao da je promovisanje javne ustanove stavljeno u funkciju izborne promocije kandidata i političkog subjekta. Osim koalicije, kaznu od 3.000 KM dobio je i Banjac.

Na današnjoj sjednici odbijen je zahtjev Laburističke stranke BiH za ponovno brojanje glasova, s obzirom na to da je podnesen prije utvrđivanja rezultata izbora.

CIK je uvažio žalbu političkog subjekta Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS - Igor Crnadak na odluku Opštinske izborne komisije Novi Grad, koja je kaznila ovu koaliciju za kršenje izborne tišine, s obzirom na to da opštinske izborne komisije nisu nadležne za kažnjavanje.

Uvažavanjem žalbe poništena je odluka Opštinske izborne komisije Novi Grad, prenosi "Srna".

Usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta CIK-a za period od 1. januara do 30. septembra ove godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelena Trivić

Narodni front

CIK BiH

Komentari (4)

Više iz rubrike

Три бунта конвертибилних марака

BiH

Počinje isplata penzija za više od 470.000 korisnika: Poznati iznosi

2 h

0
Изабран предсједник Суда БиХ

BiH

Izabran predsjednik Suda BiH

3 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

BiH

Kraj čekanja u BiH: Poznat datum otvaranja Lidla, evo gdje stižu prodavnice

3 h

0
Електропривреда БиХ у кризи: Неминовно је поскупљење струје

BiH

Elektroprivreda BiH u krizi: Neminovno je poskupljenje struje

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

13

Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

13

09

Zima stiže ranije nego što se očekivalo? Spremite se za snijeg

12

58

Trebinje za 50 odsto povećava takse za kladionice

12

54

Nebojša Vukanović postao otac

12

51

Predsjednica Evropske centralne banke podnosi ostavku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima