Zaboravite na kesu s kafom i šećerom: Banjalučani otkrili šta žele za slavu

Iako su kafa, piće i bombonjera decenijama nezaobilazan klasik u slavskoj kesi, sve više Banjalučana priznaje da su pomalo umorni od šablonskih znakova pažnje koji često samo kruže od kuće do kuće. Zbog toga neobični, lični i potpuno drugačiji pokloni sve češće preuzimaju primat i ruše ustaljenu tradiciju.

Kako sagovornici BL portala kažu, trud, originalnost i pažnja cijene se mnogo više od poklona kupljenih “reda radi”.

Banjalučanka Sanja Maletić ima i malo drugačiji “slavski ugao”. Kako kaže, najveći teret svake slave iznesu žene, pa se kao domaćica najviše obraduje kada gosti uz slavski poklon ubace i neku sitnicu namijenjenu baš njoj.

"Slava jeste praznik cijele porodice, ali domaćicu uvijek oduševi kada neko donese nešto lično za nju. To može biti neka marama, zanimljiv i neobičan set posuđa, sitni ukras za kuću, pa neka je i sa Temua. Bitna je ta originalnost i znak da je neko zaista razmišljao o vama, a ne samo usput uzeo ‘dežurnu kesu’ na kasi u marketu", priča Sanja za BL portal.

Da neobični i personalizovani pokloni ostavljaju najjači utisak, potvrđuje i Jelena Marić, koja je potpuno neočekivan trenutak na prošlogodišnjoj slavi doživjela zahvaljujući svojoj kumi.

"Kuma me je rasplakala pred punom kućom. Donijela je veliki, predivno ukrašen ram u kojem je napravila kolaž od naših starih, panoramskih fotografija iz mladosti. Okolo su bili uvezani sitni ukrasi i moji omiljeni slatkiši iz d‌jetinjstva. Toliko neobičan, a ujedno emotivan i ličan poklon odmah je dobio počasno mjesto na zidu u dnevnoj sobi", prisjeća se Jelena za BL portal.

Za muški dio domaćinstva, dobar izbor pića je tradicionalno nepogrešiv, ali Goran Ilić naglašava da i taj klasik može dobiti potpuno novu, luksuzniju dimenziju ako gosti izađu iz okvira obične kupovine.

„Prošle godine me je prijatno iznenadio brat koji živi i radi u Njemačkoj. Umjesto obične flaše iz marketa, donio mi je potpuno neobičan i predivan, elegantan set pića spakovan u masivnu drvenu kutiju. Unutra je bila flaša vrhunskog žestokog pića sa pripadajućim elegantnim čašama, a na samoj kutiji bila je urezana posveta i motiv našeg sveca zaštitnika. To nije piće koje se otvori i popije isti dan, to je uspomena koja sada krasi moju vitrinu i otvaraće se samo za posebne prilike“, objašnjava Goran u razgovoru za BL portal.

Da ručni rad polako preuzima primat, potvrđuje i Milica, koja kaže da je klasične slatkiše davno izbacila iz upotrebe.

"Najljepši poklon koji sam dobila bila je pletena korpa puna domaćih, zanatskih proizvoda. Umjesto preskupih stranih vina i čokolada, prijatelji su donijeli domaći ajvar, teglu meda, zanatski sir i flašu domaće rakije ukrašenu mašnom. Bilo je toliko autentično i ukusno, mnogo ljepše od bilo kakve kupovne bombonjere", ističe Milica za BL portal.

Sudeći po odgovorima, slavski bonton u Banjaluci prolazi kroz tihu, ali vidljivu transformaciju. Kesa sa kafom i kockom šećera ostaće univerzalni simbol da ste krenuli u goste, ali autentični predmeti, neobični detalji i lični znakovi pažnje su ono što sigurno neće završiti u najudaljenijem kutku špajza.