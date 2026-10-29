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Nebojša Vukanović postao otac

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29.10.2026 12:54

Komentari:

6
Небојша Вукановић
Foto: ATV

Lider Liste za pravdu iz red Nebojša Vukanović danas je posao otac blizanaca.

Njegova supruga Zorana na svijet je donijela djevojčicu Nevenu i dječaka Vukana.

Недељко Перишић

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Vukanović je radosnu vijest podijelio na svom Jutjub kanalu.

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Tagovi :

Nebojša Vukanović

rođenje

blizanci

Komentari (6)

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