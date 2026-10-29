Nebojša Vukanović postao otac

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Lider Liste za pravdu iz red Nebojša Vukanović danas je posao otac blizanaca.

Njegova supruga Zorana na svijet je donijela djevojčicu Nevenu i dječaka Vukana. Društvo Perišić za ATV: Planiramo četvrtu turbinu i ulažemo u Bistricu Vukanović je radosnu vijest podijelio na svom Jutjub kanalu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.