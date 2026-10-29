Nebojša Vukanović postao otac

Autor:ATV redakcija
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Lider Liste za pravdu iz red Nebojša Vukanović danas je posao otac blizanaca.
Njegova supruga Zorana na svijet je donijela djevojčicu Nevenu i dječaka Vukana.
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Vukanović je radosnu vijest podijelio na svom Jutjub kanalu.
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