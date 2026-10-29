Budimir: Za pola godine gotovo dva miliona prekršaja u saobraćaju

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je multisektorski pristup jedini ispravan kada je riječ o podizanju nivoa bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj, regionu i šire.

"Naše ministarstvo u svemu tome ima važnu ulogu. Međutim, ne može samo da djeluje, već u koordinaciji sa prosvjetnim institucijama, te ministarstvima saobraćaja i građevinarstva i drugima", rekao je Budimir novinarima na Međunarodnoj konferenciji "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", koja se danas održava u Banjaluci.

On je rekao da MUP Srpske na tom planu ima korektivnu i represivnu ulogu, navodeći da je za pola godine evidentirano gotovo dva miliona prekršaja u saobraćaju.

"Statistike pokazuju da smo za proteklih pet godina na putevima Srpske imali 533 smrtno stradalih. To je pokazatelj da je gotovo svaka tri i po dana neko poginuo u saobraćaju. Najgore je što je u pomenutom periodu stradalo i 31 dijete", upozorio je Budimir.

On je rekao da MUP represivnim i preventivnim mjerama pokušava da popravi stanje u ovoj godini na planu bezbjednosti saobraćaja.

Društvo "Bezbjednost saobraćaja jedan od društvenih prioriteta"

"Zaključno sa septembrom ove godine, imamo 26 manje stradalih u odnosu na isti period lani. Međutim, pred nama su praznični mjeseci tako da ne smijem sa sigurnošću da kažem šta će se dešavati". rekao je Budimir.

On je dodao da policija, kada je riječ o preventivnim mjerama, nabavlja novu opremu za kontrolu saobraćaja – alkometre i aparate za testiranje prisustva droga, te da će nastaviti o predano da radi na podizanju bezbjednosti saobraćaja.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske naglašava da se samo zajedno i sistemski mogu načiniti iskoraci po tom pitanju.

On je zaključio da bez podizanja kulture svih učesnika u saobraćaju neće biti napretka.

U Banjaluci se danas održava 15. Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" na kojoj će biti prestavljeni naučni i stručni radovi autora iz Srpske i inostranstva.

U okviru konferencije biće organizovane i panel-diskusije, radionice za predstavnike jedinica lokalne samouprave, te prikazani primjeri dobre prakse.

Konferenciji koja se održava u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuje ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, predstavnici agencija za bezbjednost saobraćaja iz okruženja, brojni stručnjaci iz Srpske i inostranstva, te predstavnici jedinica lokalne samouprave.

(Srna)