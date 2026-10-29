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NSRS: Odbor za ustavna pitanja utvrđuje odgovor krnjem Ustavnom sudu BiH

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29.10.2026 07:15

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Говорница Народне скупштине Републике Српске.
Foto: ATV

Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor krnjem Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom koji je tom sudu podnio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Kemal Ademović za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o nasljeđivanju i Zakona o vanparničnom postupku.

Na predloženom dnevnom redu je i utvrđivanje odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske u predmetu u kojem je Bojan Popović iz Teslića podnio ovom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana Zakona o deviznom poslovanju.

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Narodna skupština Republike Srpske

nsrs

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