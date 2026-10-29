NSRS: Odbor za ustavna pitanja utvrđuje odgovor krnjem Ustavnom sudu BiH

Autor:ATV redakcija
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Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor krnjem Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom koji je tom sudu podnio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Kemal Ademović za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o nasljeđivanju i Zakona o vanparničnom postupku.
Na predloženom dnevnom redu je i utvrđivanje odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske u predmetu u kojem je Bojan Popović iz Teslića podnio ovom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana Zakona o deviznom poslovanju.
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