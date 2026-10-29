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Pijan se posvađao sa prijateljem pa mu zabio nož u rame: Uhapšen muškarac

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29.10.2026 11:47

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Пијан се посвађао са пријатељем па му забио нож у раме: Ухапшен мушкарац
Foto: Unsplash

Ubadanje nožem dogodilo se u utorak oko 17 sati u Batajnici, a napadač je sam pozvao policiju i prijavio se, saznaje Telegraf.

Naime, Z. S. (49) pozvao je policiju i prijavio da se posvađao sa prijateljem A. D. (52), a da ga je potom ubo nožem u rame u dvorištu kuće.

Policija je, prema saznanjima Telegrafa, na licu mesta zatekla obojicu muškaraca, a pronađen je i nož kojim je izvršeno krivično delo.

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A. D. je prevezen u KBC Zemun gde mu je pružena ljekarska pomoć i konstatovane su mu lake tjelesne povrede.

Z. S. je, po dovođenju u policijsku stanicu u Batajnici alkotestiran i utvrđeno je da ima oko dva promila alkohola u krvi.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu je stavljeno krivično delo laka telesna povreda.

On će danas biti saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

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Tagovi :

napad nožem

Srbija

hapšenje

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