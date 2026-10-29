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Saičić nakon ultimatuma iz Brisela: Ne planiramo uvođenje sankcija Rusiji

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29.10.2026 11:21

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Радомир Саичић
Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Pobjednici izbora u Srbiji dobili su od najviših zvaničnika Evropske unije pozitivne signale uz glavnu poruku da je Srbiji mjesto u Uniji.

Međutim, o neprijatnim uslovima koje Srbiju čekaju na evropskom putu podsjetila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos koja je poručila da Srbija neće moći da napreduje na evropskom putu ako ne uvede sankcije Rusiji.

Ona je tako odgovorila na pitanje da li će biti moguće da Srbija uđe u EU ako ne bude uvela sankcije Rusiji.

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"Neće biti moguće da zemlja koja se ne usklađuje sa nama po pitanju strateškog interesa što su, naravno, spoljna i bezbjednosna politika, odnosno zajednička borba protiv Rusije, posebno u kontekstu ruskog rata u Ukrajini, napreduje. To će biti veoma, veoma teško", rekla je Kosova u specijalnom intervjuu za poljski "TVP vorld" s Marćinom Zaborovskim.

"Tako da prvo moraju da formiraju novu vladu, a potom ćemo vidjeti kako ćemo i da li ćemo moći da nastavimo dalje u ovoj oblasti", navela je evropska komesarka koja je prethodnih dana razgovarala sa prvim na Studentskoj listi Ilijom Srdanovićem i poručila da je EU spremna da podrži novu Vladu Srbije na evropskom putu.

Saičić: Ne planiramo uvođenje sankcija

Studentska lista, koja je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, ne planira uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji, izjavio je za rusku državnu novinsku agenciju RIA Novosti kandidat na Studentskoj listi Radomir Saičić, inače akademik i profesor beogradskog Hemijskog fakulteta.

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"Kao što smo naveli u našem programu, Studentska lista se ne zalaže za uvođenje sankcija protiv Rusije", rekao je Saičić.

On je naglasio da Srbija, imajući u vidu sopstveno iskustvo sa međunarodnim sankcijama, dobro razumije posljedice takvih mjera i da političke sporove treba rješavati drugim sredstvima.

"Problemi se moraju rešavati dijalogom, pregovorima i sporazumima, a ne sankcijama", poručio je Saičić, prenosi "Kurir".

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Tagovi :

Radomir Saičić

sankcije

Rusija

Evropska unija

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