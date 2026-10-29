Logo

Jedna od najmirnijih zemalja u Evropi se naoružava

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 11:55

Komentari:

0
Тенк Леопард 2 А6 демонстрира своје могућности током посјете њемачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Holandija planira značajno jačanje svojih oružanih snaga nabavkom novih oklopnih vozila, vojne opreme i specijalizovanih tenkova za postavljanje mostova.

Kako je saopštilo holandsko Ministarstvo odbrane, cilj je priprema kopnenih snaga za mogućnost izbijanja rata velikih razmjera.

Нож

Srbija

Pijan se posvađao sa prijateljem pa mu zabio nož u rame: Uhapšen muškarac

Za sada nije poznato koliko će vozila biti nabavljeno, kolika će biti ukupna vrijednost investicije, niti kada bi prve isporuke mogle da počnu, prenosi portal "Difens Blog".

Nova vojna oprema prvenstveno će biti namijenjena teškim i srednjim pešadijskim brigadama holandske vojske.

Holandija nabavlja dodatna borbena vozila

Jedan od najvažnijih dijelova planirane nabavke odnosi se na dodatna borbena vozila pješadije CV90, kojima će biti opremljen novi oklopni pješadijski bataljon stacioniran u vojnoj bazi u Budelu, na jugu zemlje.

Nabavka će biti realizovana u saradnji sa Švedskom, Estonijom, Finskom, Litvanijom i Norveškom, što bi trebalo da doprinese bržoj isporuci vozila, prenosi "Jutarnji".

Удес на брзом путу

Hronika

Sudar više vozila u Banjaluci, stvaraju se gužve

Holandska vojska već raspolaže sa 122 borbena vozila CV90, koja trenutno prolaze kroz proces modernizacije vrijedan približno 500 miliona dolara.

Iskustva iz rata u Ukrajini uticala na odluku

Holandsko Ministarstvo odbrane planira i zamjenu postojećih vojnih inženjerijskih vozila Kodiak, koja se koriste za uklanjanje prepreka i probijanje neprijateljskih odbrambenih položaja.

Prema navodima Ministarstva, postojeća vozila su zastarjela, nemaju odgovarajući nivo zaštite i često se kvare, zbog čega vojska ne može da ih koristi u potrebnom obimu.

Njihove zamjene moraće da omoguće vojnicima prolazak kroz minska polja, uklanjanje prepreka i probijanje utvrđenih odbrambenih linija.

Несрећа у Сарајеву

Hronika

Troje povrijeđenih: Počasni konzul Bangladeša izazvao udes u BiH

Rat u Ukrajini pokazao je koliko je ovakva oprema važna, budući da su velika minska polja i snažno utvrđeni položaji u više navrata usporavali ili zaustavljali napredovanje tenkova i drugih oklopnih vozila.

Holandija planira i nabavku dodatnih tenkova za postavljanje privremenih mostova preko rijeka i drugih prepreka, kako bi vojne jedinice mogle brže da se kreću na frontu.

Stižu i nova vozila za izvlačenje oštećenih tenkova

Dio nove vojne opreme biće nabavljen od njemačkog proizvođača FFG. Reč je o oklopnim guseničnim vozilima ACSV, koja mogu da se koriste kao sanitetska vozila, mobilni komandni centri, vozila za postavljanje mina i vozila za obuku.

Njemačka kompanija isporučiće i teška oklopna vozila Visent 2, namenjena izvlačenju oštećenih ili zaglavljenih tenkova sa fronta.

Holandska vojska trenutno ima 25 starijih vozila za izvlačenje, što nije dovoljno za planirano povećanje broja oklopnih jedinica. To je posebno značajno imajući u vidu da je Holandija već naručila nove tenkove Leopard 2A8.

U proizvodnji i održavanju nove opreme učestvovaće i nekoliko holandskih kompanija. Dio vozila biće sastavljan u Holandiji, dok će domaći proizvođači obezbjeđivati elektronske komponente i materijale za oklopnu zaštitu.

Planirana nabavka deo je širih priprema holandske vojske za moguće sukobe visokog intenziteta, u kojima bi ključnu ulogu imale oklopne jedinice, njihova pokretljivost i sposobnost probijanja neprijateljskih odbrambenih položaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Holandija

Oružje

naoružanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Путин: Задржати механизме СБ УН током његовог реформисања

Svijet

Putin: Zadržati mehanizme SB UN tokom njegovog reformisanja

1 h

0
Камионџије из БиХ

Svijet

Austrija zatražila da im se dostavi hrvatski model boravka vozača iz BiH u EU

2 h

0
Тродневна жалост у Шпанији због жељезничке несреће

Svijet

Trodnevna žalost u Španiji zbog željezničke nesreće

3 h

0
"Европа сама сијече грану на којој сједи"

Svijet

"Evropa sama siječe granu na kojoj sjedi"

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Šta je isplativije - stan ili kuća? Za cijenu od 40 kvadrata možete dobiti kuću

13

18

Više banjalučkih ulica trenutno bez grijanja

13

13

Vučić najavio promjene u SNS-u: Shvatili smo svoje greške

13

09

Zima stiže ranije nego što se očekivalo? Spremite se za snijeg

12

58

Trebinje za 50 odsto povećava takse za kladionice

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima